'Era desesperado para sair de lá', diz ex-Real Madrid

Paco Pavón, ex-zagueiro das categorias de base do Real Madrid durante a era "Galáctica", quebrou o silêncio sobre os bastidores de sua saída do clube. Em entrevista ao podcast "Offsiders", o ex-jogador relembrou o período em que dividiu o vestiário com lendas como Figo, Ronaldo, Beckham e Zidane, mas destacou um sentimento de mágoa em relação à gestão de sua carreira nos momentos finais de sua passagem pelo Santiago Bernabéu.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A política implementada pelo presidente Florentino Pérez, conhecida como "Zidanes e Pavones", visava mesclar grandes estrelas internacionais com talentos formados em casa. No entanto, Pavón revelou que, em 2006, sentiu-se prejudicado pela diretoria durante uma tentativa de transferência para o Villarreal.

continua após a publicidade

— O Real Madrid me tratou mal. Eu tinha uma oferta para ir ao Villarreal e estava tudo acertado. Depois houve troca de presidente, chegou o Ramón Calderón e tudo foi interrompido no último momento — afirmou o ex-defensor.

Paco Pavón foi jogador do Real Madrid entre 2000 à 2007 (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Promessas não cumpridas e "desespero" para sair

O ponto central da frustração de Pavón ocorreu na pré-temporada de 2006/07. Com a chegada do zagueiro italiano Fabio Cannavaro, recém-campeão do mundo, o espanhol percebeu que perderia espaço. Contudo, ele relatou ter sido impedido de sair pelo então diretor esportivo, Predrag Mijatović, sob a promessa de que seria utilizado. A realidade, porém, foi diferente: Pavón atuou em apenas duas partidas naquela temporada.

continua após a publicidade

— Me reuni com o Mijatovic na pré-temporada na Áustria, porque vi que tinha chegado o Cannavaro e que eu não iria jogar. Ele me disse: "não, você vai jogar aqui". E joguei dois jogos o ano inteiro. Me disseram que contavam comigo. Para quê? Para me colocar o colete nos treinos? Dava pena, mas, esportivamente, eu estava desesperado para sair dali — desabafou.

Pavón só deixaria o clube no ano seguinte, transferindo-se para o Real Zaragoza, onde atuou por três temporadas antes de encerrar a carreira no AC Arles-Avignon, da França, em 2011.

O orgulho do legado e a admiração por Zidane

Apesar do desfecho amargo, Pavón afirmou sentir orgulho de ter seu nome associado a uma das eras mais icônicas do futebol mundial. Para ele, o lema criado por Florentino Pérez serviu para validá-lo como uma referência da base madridista. O ex-jogador também recordou a convivência com Zinedine Zidane, destacando a qualidade técnica do francês mesmo nos momentos de adaptação.

— No começo, as coisas não saíam bem para o Zidane, mas eu o via nos treinos e ele era espetacular. Eu pensava: "ele é o melhor, com uma diferença enorme…". Foi a pressão de chegar ao Madrid. Depois ele fez o que fez — concluiu.

Zidane em apresentação no Real Madrid (Foto: Divulgação / Site Oficial Real Madrid)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.



+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial