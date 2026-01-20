Vini Jr destrói e Real Madrid goleia Monaco na Champions League
Brasileiro brilhou com gol e duas assistências
- Matéria
- Mais Notícias
Com atuação de gala de Vini Jr, o Real Madrid goleou o Monaco por 6 a 1 nesta terça-feira (20), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela 7ª rodada da fase de liga da Champions League. O camisa 7 foi decisivo com um gol e duas assistências e ainda alcançou uma marca histórica: tornou-se o maior assistente do clube na história da competição, com 29 passes para gol, superando Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Atitude de Vini Jr pelo Real Madrid chama a atenção de técnico: ‘Nós vamos multar’
Futebol Internacional20/01/2026
- Futebol Internacional
Espanhóis se assustam com impacto de Endrick: ‘Já é o rei de Lyon’
Futebol Internacional19/01/2026
- Futebol Internacional
Mbappé abre o jogo sobre situação de Vini Jr no Real Madrid: ‘Não sou ele’
Futebol Internacional19/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A partida também marcou a estreia de Álvaro Arbeloa no comando da equipe merengue na Champions. Kylian Mbappé (2), Franco Mastantuono, Vini Jr, Jude Bellingham e Thilo Kehrer (contra) marcaram para o Real Madrid. Jordan Teze fez o gol de honra do Monaco.
Como foi a partida entre Real Madrid x Monaco?
Primeiro tempo
O Real Madrid começou em ritmo intenso e abriu o placar logo aos 5 minutos. Federico Valverde avançou pela direita e cruzou na medida para Kylian Mbappé, que finalizou com precisão para colocar os donos da casa em vantagem. Um minuto depois, Vinícius Júnior quase ampliou, mas mandou ao lado do gol.
O Monaco tentou responder. Aos 8 minutos, Folarin Balogun teve a primeira chance da equipe francesa, mas finalizou para fora. Aos 9, o Real voltou a levar perigo após boa tabela entre Valverde e Franco Mastantuono, que finalizou com perigo, novamente sem acertar o alvo.
Aos 18 minutos, Ansu Fati desperdiçou boa chance de empatar para o Monaco. Já aos 25, o Real Madrid mostrou sua força coletiva: a jogada começou com Camavinga no meio-campo, passou pelos pés de Vinícius Júnior e terminou com novo cruzamento do brasileiro para Mbappé, que marcou o segundo.
O jogo seguiu aberto. Aos 29 minutos, Vini Jr finalizou na pequena área após desvio da defesa, mas a bola saiu rente à trave. Um minuto depois, Jordan Teze quase marcou um golaço para o Monaco em chute de fora da área que explodiu no travessão. Aos 35, Akliouche obrigou Courtois a fazer grande defesa após voleio. Balogun ainda teve outra oportunidade aos 41, mas finalizou fraco, facilitando para o goleiro belga.
Segundo tempo
O Real Madrid voltou do intervalo ainda mais dominante e ampliou rapidamente. Aos 50 minutos, Franco Mastantuono recebeu passe de Vinícius Júnior e marcou o terceiro. Dois minutos depois, Teze voltou a arriscar de fora da área, mas Courtois defendeu com tranquilidade.
Aos 54 minutos, veio o quarto gol: após novo cruzamento de Vini Jr, o zagueiro Thilo Kehrer tentou cortar e acabou marcando contra a própria meta. O Monaco até tentou reagir, mas parou novamente em Courtois, que defendeu chute de Golovin aos 57.
Aos 62 minutos, Vinícius Júnior coroou sua grande atuação com um golaço, após jogada individual, fazendo o quinto do Real Madrid. No lance seguinte, Arda Güler quase ampliou, mas finalizou para fora.
O Monaco diminuiu aos 71 minutos com Jordan Teze, aproveitando falha defensiva dos merengues. No entanto, a noite era mesmo do Real Madrid. Aos 80 minutos, Jude Bellingham recebeu passe de Valverde e fechou a goleada em 6 a 1 no Bernabéu.
O que vem por aí?
O Real Madrid volta a campo no próximo sábado (24) para enfrentar o Villarreal fora de casa, em partida válida pela 21ª rodada de La Liga. No mesmo dia, o Monaco visita o Le Havre, em confronto pela 18ª rodada da Ligue 1.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias