O Benfica demonstrou interesse na contratação de Thiago Almada, do Atlético de Madrid, e já iniciou conversas com os espanhóis para viabilizar um empréstimo com opção de compra, segundo informou o canal de televisão "Tyc Sports", da Argentina. O meio-atacante teve passagem meteórica, porém vitoriosa, pelo Botafogo no segundo semestre de 2024, período em que ganhou projeção e abriu caminho para a transferência ao futebol europeu em seguida.

Aos 24 anos, o astro já havia despertado o interesse do Benfica na última janela de transferências e permanece no radar da diretoria, embora a negociação seja considerada complexa. O Atlético exige cerca de 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões) para ceder 100% dos direitos econômicos do atleta.

A negociação ainda enfrenta uma disputa de narrativas entre as imprensa argentina, espanhola, portuguesa e brasileira. O jornal lusitano "Record", por exemplo, informou que, até o momento, nenhuma proposta oficial chegou à mesa da diretoriados Encarnados.

Ao tomar conhecimento da possível saída de Almada da Espanha, o Palmeiras enxergou uma oportunidade de mercado e iniciou conversas para a contratação do jogador, movimento que chegou a mobilizar a torcida alviverde nas redes sociais com grande euforia. Além do Verdão, o Flamengo também consultou a situação do jogador junto aos Colchoneros para conhecer os valores envolvidos em uma eventual negociação, de acordo com o jornal "O Globo".

Quarto clube em dois anos? 🗺️

Almada foi revelado ao futebol profissional pelo Vélez Sarsfield, da Argentina, entre 2018 e 2022, antes de se aventurar nos Estados Unidos, onde atuou pelo Atlanta United, até despertar o interesse do futebol brasileiro com a transferência para o Botafogo. Devido à ligação entre os clubes do empresário John Textor, migrou para Lyon, da França, no início de 2025 por empréstimo gratuito até o meio do ano, e de lá rumou ao Madrid.

Na primeira metade da temporada 2025/26, ele participou de 15 dos 26 jogos do Atlético, com apenas seis partidas como titular: 571 minutos em campo, dois gols e uma assistência. Para contratar o argentino, o clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) ao Botafogo, detentor dos direitos econômicos do atleta, em julho de 2025.

