Cria de Xerém e vendido ao Shakhtar Donetsk no segundo semestre de 2025, Isaque afirmou que mantém vivo o sonho de voltar ao Fluminense para ter sequência no time profissional. Em entrevista concedida ao "Ge", o atacante de 18 anos também pediu mais paciência no processo de transição dos jovens da base para o elenco principal e alertou para o risco de cobranças precoces.

Revelado pelo clube carioca, Isaque destacou a trajetória vitoriosa em Xerém e admitiu frustração por não ter conseguido se firmar no time principal antes da transferência para o futebol europeu.

— Acho que todo moleque de Xerém, quando chega novo ao clube, tem esse sonho de fazer sua história na base. E graças a Deus a minha foi perfeita. Tudo que eu disputei na base eu consegui ganhar. E tinha esse sonho também, subir para o profissional. E claro que eu tinha esse sonho de me destacar, de fazer história no profissional, ganhar títulos também, fazer gol no Maraca. E acabou que não consegui realizar esse, mas eu fico com esse sentimento de ter que realizá-lo, de voltar um dia ainda para realizar isso, de sentir como que é estar tendo a sequência, estar jogando pelo Fluminense. De realmente mostrar o meu futebol no profissional, de pegar uma sequência e dar bastante alegria para essa torcida.

Isaque deixou o Fluminense em agosto de 2025, negociado por valores que podem chegar a 12 milhões de euros. No profissional, teve poucas oportunidades e somou pouco mais de 60 minutos em campo sob o comando de Renato Gaúcho, contexto que pesou na decisão pela saída.

Mesmo à distância, o vínculo com o clube segue presente. O jogador contou que acompanha os jogos do Tricolor sempre que o fuso horário permite, muitas vezes ao lado de Kauã Elias, também revelado em Xerém.

— Fica um pouco difícil de assistir por conta do fuso. Geralmente, como são cinco horas de diferença, quando o jogo é de noite, acaba que quando não tem nada no outro dia, a gente consegue assistir. Mas quando o jogo é de tarde, a gente vê sim, direto, coloca no iPad, a gente concentra junto no mesmo quarto, a gente fica mais junto, então a gente assiste direto. Mas a gente está sempre acompanhando. Do jeito que dá, a gente sempre acompanha.

Isaque também falou sobre a pressão enfrentada por jovens que sobem da base para o profissional e avaliou que o processo precisa ser conduzido com mais cuidado. O atacante pediu paciência com os garotos de Xerém e alertou para o impacto das cobranças precoces no desenvolvimento dos atletas.

— A gente entende o torcedor, que querendo ou não eles estão ali, eles querem ver o melhor. Mas foi como eu falei: muitas vezes a gente sobe muito novo e não está preparado. Só que como sobe nessa empolgação de tudo que está acontecendo na base, então o pessoal acha que já colocando vai dar o mesmo resultado que estava dando na base, mas não é assim. A gente sabe como o futebol é difícil, como o futebol brasileiro tem ficado cada vez mais difícil, e tudo é um preparo. Essa transição tem que ser bem feita, tem um tempo pra se preparar — disse Isaque, que seguiu:

— Eu acho que o torcedor tem que ter um pouco mais de paciência com os moleques que sobem, porque é difícil, não é fácil essa transição, é tudo novo. É outro futebol do que o da base, é outra coisa. Então acho que tem que ter essa paciência, tem que ter esse cuidado pra não acabar queimando… não é queimando, mas pegando no pé assim antes. Tem que ter esse cuidado para não queimar os moleques que estão subindo, porque todos têm potencial. Então, no momento certo, na hora certa, quando estiver mais preparado, vai aparecer.

Isaque, cria do Fluminense, no Shakthar

Isaque soma quatro gols e quatro assistências em 19 atuações, números que já chamam a atenção no futebol ucraniano. Ainda assim, o discurso deixa claro que o Fluminense segue no horizonte do atacante, agora com a expectativa de um retorno mais maduro e preparado para o futebol profissional.