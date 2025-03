Olheiro Lance!: cinco possíveis destinos para Thiago Motta

Thiago Motta foi demitido pela Juventus no domingo (23) em decisão controversa. O ítalo-brasileiro conduziu a Velha Senhora a jogos oscilantes e deixou o time longe da briga pelo título nacional ao sofrer sete gols e duas derrotas nas partidas que praticamente sacramentaram sua queda do cargo.

O treinador chegou no começo de 2024-25 de maneira amplamente badalada pelo trabalho com o Bologna, onde levou o clube tradicional à Champions League, e por suas ideias de jogo, não deve permanecer em estado de inércia por muito tempo. Por isso, o Lance! levantou cinco possíveis destinos para o comandante em um futuro próximo.

📃 Possíveis destinos para Thiago Motta

⚫🔴 MILAN

O trabalho na Itália pode ter machucado o legado de Motta, mas os apaixonados pelo futebol local não devem esquecer que um trabalho com o Bologna pode ser repetido em níveis altos do país. E é por isso que o Milan é um dos destinos escolhidos pela reportagem do Lance!. Sérgio Conceição, contratado a níveis elevados de badalação, não fez de seu momento nos Rossoneros algo positivo até o momento, e já há notícias de um possível desligamento por parte da imprensa local. Portanto, uma vaga se abriria no país, e o ex-jogador seria um dos nomes mais considerados pela diretoria rubro-negra.

🔵🔴 LYON

Saltando rumo à França, o Lyon é outro local passível de contratação para os próximos meses. Paulo Fonseca, atual treinador dos franceses, cumpre suspensão de nove meses - com fim em 30 de novembro - sem poder atuar na beira do campo nem mesmo nos vestiários em dias de jogos. Com isso, existe a possibilidade de o trabalho definhar, e o bilionário John Textor acelerar por um substituto. Thiago, portanto, surgiria como uma possibilidade de contratação entre os técnicos que prezam por um futebol vistoso, e que podem se aproveitar dos ricos aportes do mandatário.

continua após a publicidade

🟡⚫ BORUSSIA DORTMUND

Pegamos um voo até a Alemanha. O Borussia Dortmund não é o melhor time da Alemanha hoje. Nem o segundo. Talvez nem mesmo o terceiro. Mas nas mãos de Thiago Motta, poderia voltar aos trilhos do futebol alemão e findar um incômodo jejum de mais de uma década sem a Bundesliga. Niko Kovac foi contratado há cerca de um mês, visando ao Mundial de Clubes; porém, os trabalhos do teuto-croata em clubes de topo não costumam agradar - foi assim no Bayern de Munique, no Monaco e na seleção da Croácia -, o que aumenta as possibilidades de uma demissão precoce, e pode vir a abrir espaço para o ítalo-brasileiro.

Thiago Motta foi demitido pela Juventus e deu lugar a Igor Tudor (Foto: Marco Bertorello / AFP)

🔵⚪ ESCÓCIA

Avião direto para a Escócia. Primeiro, o macro. A seleção vive seu melhor momento em relação a elenco neste século, e mira o fim do jejum de classificações para a Copa do Mundo. Nomes como Robertson, Billy Gilmour, McTominay e Che Adams formam um ótimo time. Porém, dentro do campo, o grupo não consegue render. O técnico Steve Clarke, inclusive, foi vaiado após a derrota para a Grécia no domingo (23), em pleno Hampden Park. Ninguém melhor do que um técnico promissor para assumir a responsabilidade de devolver os momentos de glória e, quem sabe, colocar um fim na seca de vagas mundiais.

⚪🔵 RANGERS

Em segundo, o micro. Se a seleção não servir, o clube pode ser um alento. Thiago Motta pode preencher uma lacuna no Rangers, que demitiu Philippe Clement em fevereiro e fechou um contrato de quatro meses com Barry Ferguson. O time está a 13 pontos do líder da Premiership, o rival Celtic, e tem aspirações de vencer a Europa League. Um possível triunfo na competição europeia pode manter a equipe em evidência e facilitar o movimento do ex-volante rumo ao extremo norte do Reino Unido.