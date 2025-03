Dominik Szoboszlai, da Hungria, e Arda Güler, da Turquia, protagonizaram um pequeno entrevero em partida da Liga das Nações. O meio-campista do Real Madrid balançou as redes no confronto entre as duas equipes, que garantiu o acesso de sua seleção à primeira divisão do torneio, e pediu silêncio ao adversário durante a comemoração de seu tento, o segundo do triunfo por 3 a 0.

Após o apito final, o volante húngaro, do Liverpool, recorreu às redes sociais para devolver a provocação. Em uma publicação, Szobo escreveu "1.088", em alusão ao número escasso de minutos que o oponente teve campo com a camisa merengue - situação que, inclusive, tem incomodado torcedores do clube espanhol.

Na manhã desta segunda-feira (24), Güler não hesitou em dar sequência à controvérsia. Desta vez, o jovem publicou a foto de seu gesto dentro das quatro linhas com uma legenda direta.

Esse cara é uma piada. Seis gols não são suficientes para calar a sua boca? - escreveu o jogador.

Os mais de mil minutos de Güler em campo pelo Real Madrid foram distribuídos ao longo de 30 partidas na temporada (média de quase 37 minutos por jogo). No período, o reserva anotou três gols e contribuiu com cinco assistências. Szoboszlai, por sua vez, tem quase o triplo de tempo: 2.887 minutos pelo Liverpool, com sete bolas na rede e seis passes para tentos.

Arda Güler (à esquerda) e Szoboszlai (direita) discutem durante o duelo entre Turquia e Hungria, pela Liga das Nações (Foto: Attila Kisbenedek / AFP)

🆙 Turquia sobe à Série A da Liga das Nações

Na ida, a Turquia já havia vencido por 3 a 1 no RAMS Park, estádio do Galatasaray. O novo triunfo, conquistado fora de casa, garantiu a seleção na primeira divisão da Liga das Nações de 2026-27. Bélgica, Sérvia e Grécia foram os outros times que disputaram os play-offs e venceram seus duelos no agregado para alcançar o mesmo objetivo.