O confronto entre França e Croácia, pela volta das quartas de final da Liga das Nações, ficou marcado por seguidas polêmicas envolvendo torcedores croatas. Sete aficionados foram presos por terem feito saudações nazistas após o final do duelo, nos arredores do Stade de France. O grupo foi detido e levado sob custódia, segundo Laurent Nuñez, chefe de polícia de Paris.

Cerca de 400 ultras viajaram até a capital do país hexagonal e marcharam até o estádio sob escolta de seguranças. Parte do grupo estava armado com barras de ferro, pedaços de madeira e bombas de fumaça, mas não houve conflito com a polícia após a partida.

Dentro do estádio, outra dezena de croatas fez gestos de apologia ao regime totalitário durante o hino nacional, antes de a bola rolar. Laurent, por meio de suas redes sociais, posicionou-se contra os gestos dos adversários.

- As medidas de segurança postas em prática pela Polícia da Prefeitura, sob minha autoridade, permitiram garantir a segurança dos torcedores e jogadores, e prenderam sete indivíduos que fizeram saudações nazistas durante a partida. O esporte é e deve continuar sendo uma festa. Essas pessoas não têm lugar em uma arena esportiva - afirmou o mandatário.

⚽ França x Croácia: como foi o jogo?

Em campo, a Croácia também sofreu na mão da França. Depois de perder a ida por 2 a 0, os Bleus reagiram diante de sua torcida e repetiram o placar com gols de Olise e Dembélé. A igualdade conduziu o jogo à prorrogação e, posteriormente, aos pênaltis; na marca da cal, os comandados de Didier Deschamps venceram por 5 a 4 e se classificaram para a semifinal da Liga das Nações, onde enfrentarão a Espanha.