Não estamos na época de Natal, mas pelo visto, Noel já distribui presentes pelo mundo. Noel Urbaniak, gandula de 15 anos, ganhou seu momento de fama ao ajudar a Alemanha a se classificar diante da Itália, pela Liga das Nações da Europa, no domingo (23).

Ainda no primeiro tempo, o jovem repôs rapidamente uma bola para Kimmich, em escanteio que favorecia a Mannschaft. O capitão da equipe aproveitou a velocidade, viu a defesa da Itália distraída e cruzou por baixo para Musiala. O jovem do Bayern finalizou livre, sob os olhos de todos os adversários paralisados e um Donnarumma fora até mesmo da pequena área, e marcou o segundo gol da seleção, em empate por 3 a 3 que qualificou os comandados de Julian Nagelsmann - na ida, já haviam vencido por 2 a 1.

Após o apito final, Kimmich voltou à beira do campo e presenteou Urbaniak com uma bola autografada, além de uma conversa em bom humor. O adolescente também foi entrevistado por canais de televisão da Alemanha, e revelou ter sido sua oportunidade inicial à beira do campo.

- É inacreditável. Nunca estive envolvido em algo assim. Nós tivemos um breve contato visual na hora do lance. Vi que ele queria a bola rapidamente e a joguei para ele. Foi minha primeira vez como gandula - afirmou o jovem.

👀 Alemanha passa pela Itália: o que vem pela frente?

O triunfo no agregado diante da Azzurra levou a Alemanha a garantir uma vaga nas semifinais da Liga das Nações. Agora, o time, que nunca conquistou o torneio, terá pela frente Portugal de Cristiano Ronaldo, que superou a Dinamarca já na prorrogação. O confronto está previsto para acontecer no dia 4 de junho.