Juventus define novo técnico para substituir brasileiro

O técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, está com os dias contados no comando da Juventus. Sem conseguir engrenar na temporada, a Velha Senhora se movimenta para anunciar o acerto com o croata Igor Tudor, ex-Lazio, até junho de 2026.

A Juve ocupa a quinta posição no Campeonato Italiano e já se despediu da Copa da Itália e da Champions League. Thiago Motta acumula 18 vitórias, 17 empates e sete derrotas em 42 jogos nesta temporada.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Tudor já concordou com os termos para assinar com a Juventus até o final da temporada, sem cláusula de renovação. O objetivo é claro: garantir a classificação para a próxima Champions League.

O técnico croata está sem clube desde que deixou a Lazio, no final da última temporada. Ele soma passagens por clubes como Olympique de Marseille, Hellas Verona, Udinese e Galatasaray.

Saída de Thiago Motta:

A situação do ítalo-brasileiro piorou nas últimas partidas. Nos últimos dois jogos pelo Campeonato Italiano, contra Atalanta e Fiorentina, a Velha Senhora sofreu sete gols e não conseguiu balançar as redes. Além disso, a eliminação para o Empoli na Copa da Itália atrapalhou a vida do técnico de 42 anos.

O clima na Juve é de amargura, a expectativa era de que Thiago Motta fosse o líder de um projeto esportivo ambicioso, que não funcionou nesta temporada. O próximo compromisso da equipe será contra o Genoa, no próximo sábado (29), às 14h, no Allianz Stadium.