Tagliafico dá receita para Argentina vencer o Brasil e apimenta rivalidade

Lateral da Argentina, Nicolás Tagliafico deu a recente para a Argentina vencer o Brasil no clássico pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Em entrevista ao "Marca", o jogador do Lyon apimentou o confronto.

- Um clássico sempre está marcado em vermelho. Sempre tenho o desejo de enfrentá-los, de ganhar do rival a vida toda. Essas partidas es ganham em equipe, atacando e defendendo. Contra o Brasil, sempre jogamos em equipe e isso pode nos levar a vitória.

Questionado sobre Vini Jr, Rodrygo e Raphinha, Tagliafico fez questão de elogiar os três atletas da Seleção Brasileira que atuam na Espanha. No entanto, o lateral-esquerdo também está ciente da qualidade de outros nomes do elenco de Dorival Jr.

- São jogadores de grande qualidade. Não só eles, mas todos. São jogadores picantes - concluiu Tagliafico antes do clássico entre Argentina e Brasil.

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Argentina está na liderança e precisa de apenas um empate contra o Brasil para se classificar de forma matemática para o Mundial. Nicolás Tagliafico vive a expectativa de iniciar na equipe titular, como aconteceu contra o Uruguai.