Bilionário, Giroud e treinador brasileiro: possíveis novos adversários do Flamengo no Mundial

A exclusão do León, do México, do Mundial de Clubes da FIFA impactou diretamente o Flamengo. A entidade máxima do futebol alegou um possível "conflito de interesses", já que o dono do clube também é proprietário do Pachuca.

Com essa decisão, o Flamengo, um dos quatro representantes brasileiros no Mundial, aguarda a definição de seu adversário no grupo, que já conta com Chelsea e Espérance de Tunis.

A FIFA ainda não anunciou o substituto do León, mas três equipes já se colocaram à disposição para ocupar a vaga.

Conheça os candidatos:

América (México)

A equipe comandada pelo brasileiro André Jardine, o Club América, está em alta no futebol mexicano e recentemente recebeu uma proposta do Botafogo, mas recusou para seguir seu trabalho no América.

Atualmente, o América ocupa a oitava colocação no Campeonato Mexicano, com 17 jogos, oito vitórias, três empates e seis derrotas. O artilheiro da equipe na temporada é o atacante mexicano Henry Martin, com 10 gols e 9 assistências em 32 jogos.

Em toda a história, a equipe conquistou 16 títulos mexicanos, seis Copas do México e sete Ligas dos Campeões.

Alajuelense (Costa Rica)

O Alajuelense, da Costa Rica, é um dos principais clubes do país. Ao todo, soma 30 títulos nacionais, sendo o segundo maior campeão, atrás apenas do Saprissa, que tem 40. A equipe tem 105 anos e soma dois títulos da Liga dos Campeões da Concacaf.

O clube é comandado pelo brasileiro naturalizado costa-riquenho Alexandre Guimarães, nascido em Maceió. O treinador assumiu o time no meio do ano passado e, até o momento, acumula 68 jogos e 36 vitórias. Apesar da origem brasileira, nunca trabalhou no futebol do país natal.

Alexandre Guimarães, técnico do Alajuelense (Foto: Divulgação/ Alajuelense)

O artilheiro da equipe na temporada é Alberto Toril, com cinco gols e duas assistências. No Torneio Apertura, o Alajuelense terminou na liderança com 13 vitórias. Já no Clausura, ocupa a terceira colocação, com seis triunfos.

A equipe foi campeã da Taça Centro-Americana, torneio que classifica clubes da América Central para a Copa dos Campeões da Concacaf. Além disso, o Alajuelense é o clube melhor posicionado no ranking da Fifa entre os times elegíveis fora do México e da América do Sul, e por isso se vê pronto para assumir a vaga no Mundial.

Neste sábado (22), a equipe foi campeão da Copa da Costa Rica, ao vencer o Puntarenas por 1 a 0.

Philadelphia Union (Estados Unidos)

O Philadelphia Union pode disputar o torneio, pois ocupa a posição seguinte ao América do México no ranking da Concacaf. O clube, sediado na área metropolitana da Filadélfia, compete na Conferência Leste da Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos.

O clube de 17 anos pertence ao empresário Jay Sugarman, proprietário majoritário do Philadelphia Union e do Union Sports & Entertainment. Sugarman também é presidente e CEO da iStar, uma das principais empresas imobiliárias comerciais dos Estados Unidos. O portfólio atual da iStar, avaliado em US$ 6 bilhões, abrange os principais mercados dos Estados Unidos e inclui propriedades de escritórios, industriais, hotéis, terrenos e entretenimento.

A equipe conta com o atacante israelense Tai Baribo, de 27 anos, artilheiro do time na temporada. Na atual edição da MLS, ele marcou seis gols em quatro partidas. O técnico Bradley Carnell, de 48 anos, assumiu o comando em janeiro deste ano. Sob sua direção, o time disputou cinco jogos, com quatro vitórias e uma derrota.

Giroud pode enfrentar o Flamengo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Los Angeles FC (Estados Unidos)

Por fim, o Los Angeles FC, vice-campeão da Champions League da Concacaf em 2023, vencida pelo León, surge como opção.

A equipe conta com nomes de destaque no cenário mundial, como o goleiro Hugo Lloris e o atacante Olivier Giroud, campeões do mundo com a França.

O elenco também conta com os brasileiros Marlon, ex-Fluminense e Vasco, e Igor Jesus, ex-Goiás e Flamengo. O técnico da equipe é o americano Steven Cherundolo, ex-jogador de futebol com passagem pela seleção dos Estados Unidos. Nesta temporada, comandou o time em nove jogos, com cinco vitórias e quatro derrotas.

Flamengo no Mundial

O Flamengo será o terceiro time brasileiro a estrear no Mundial. A partida contra o Espérance acontecerá no dia 16 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília). O jogo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, maior cidade da Pensilvânia, com mando da equipe carioca.

O Rubro-Negro seguirá seus compromissos na competição no dia 20 de junho (sexta-feira), quando enfrentar o Chelsea, às 15h, no mesmo estádio da estreia. Por fim, os brasileiros encerram a fase de grupos contra o futuro substituto do León, no dia 24 de junho (terça-feira), às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida.