OFICIAL: Lyon tem recurso aceito e não será rebaixado na França

Depois de semanas de analisando o recurso do Lyon contra o rebaixamento administrativo, a DNCG (Direção Nacional de Controle de Gestão) decidiu anular a decisão tomada em primeira instância que rebaixava um dos clubes do americano John Textor para a segunda divisão - o Lyon jogaria a Ligue 2 na temporada 2025/26.

Lyon consegue evitar rebaixamento na Ligue 1; entenda

Agora é oficial: o Lyon está mantido na Ligue 1. A Comissão de Apelação da DNCG, órgão responsável por fiscalizar a saúde financeira dos clubes franceses, reverteu a decisão inicial que previa o rebaixamento administrativo da equipe para a segunda divisão.

De acordo com o jornal "L'Équipe", além da permanência na elite do futebol francês, o Lyon terá seu orçamento supervisionado, incluindo controle sobre a folha salarial e as despesas com transferências — uma medida para garantir maior responsabilidade financeira.

Em comunicado oficial, o clube celebrou o desfecho:

“O Olympique Lyonnais saúda a decisão, tomada hoje pela DNCG, de manter o clube na Ligue 1. Agradecemos à Comissão de Apelação por reconhecer a ambição da nova direção, comprometida com uma gestão séria no futuro.”

O texto também destacou o apoio recebido durante o processo:

“A nova direção, sustentada pelo comprometimento dos acionistas e credores, é extremamente grata por todo o apoio vindo de dentro e fora do clube, especialmente de seus torcedores, funcionários, jogadores, parceiros e autoridades. A decisão de hoje é o primeiro passo para restaurar a confiança no Olympique Lyonnais.”

Com a permanência confirmada, o clube já pode focar na montagem do elenco para a temporada 2025/26. O Lyon poderá realizar contratações normalmente, mas sob o olhar atento da DNCG, em um cenário que marca uma virada importante na gestão do clube sob o comando do empresário norte-americano John Textor, e agora presidido pela sul-coreana Michele Kang.

Agora presidido por Michele Kang, o Lyon não será rebaixado admnistrativamente após ter recurso aceito (Foto: Olivier Chassignole / AFP)

Conheça Michele Kang, bilionária que assume o Lyon após saída de John Textor

O Lyon oficializou no dia 30 de junho uma mudança em sua estrutura de liderança. Michele Kang, empresária bilionária de origem sul-coreana e cidadania americana, foi nomeada como nova presidente do clube francês, substituindo John Textor, que renunciou ao cargo. Kang também assume a presidência e direção executiva do Eagle Football Group.

Aos 66 anos, Kang, que é acionista minoritária da Eagle, se torna a primeira mulher a ocupar o posto mais alto na hierarquia do Lyon. Com um currículo respeitado nos setores de tecnologia, filantropia e, mais recentemente, no futebol, ela já fazia parte do Conselho de Administração do clube desde 2023. Agora, assume o comando em um momento crucial para o Lyon, que enfrenta um processo de apelação junto à DNCG (Direção Nacional de Controle de Gestão), órgão que fiscaliza as finanças dos clubes franceses.

- Estamos entrando em um momento crítico para o OL, e gostaria de agradecer ao John por seu comprometimento e sua visão, que permitiram ao clube integrar a família Eagle Football. Estou ansiosa para trabalhar em estreita colaboração com a equipe de liderança e o Conselho para apoiar o clube neste processo e além dele-, declarou Kang em comunicado oficial.

