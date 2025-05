A Premier League de 2024/25 foi especial para o craque Mohamed Salah, do Liverpool. O egípcio conduziu os Reds ao título antecipado da competição pela segunda vez na era moderna, e deu ao clube o direito de disputar rodadas finais tranquilas e sem pressão.

Mas engana-se quem pensa que o muito ambicioso jogador descansará. Mohamed segue com recordes para alcançar, e terá os compromissos finais do calendário, diante de Brighton e Crystal Palace, para cumprir com os números necessários. Veja abaixo as duas principais marcas perseguidas pelo "Egyptian King".

Salah pode se tornar o jogador com mais participações diretas em gols em uma temporada na história da Premier League. Para isso, precisa marcar ou passar para dois tentos de sua equipe. Até o momento, são 46, com 28 gols e 18 assistências.

O recorde atualmente está sob posse de dois ídolos do Newcastle: Alan Shearer e Andy Cole. Shearer, porém, chegou a 47 com a camisa do Blackburn Rovers, em 1994/95. Já Cole fez o mesmo número na temporada anterior.

Além disso, Salah também tem na bandeja um recorde a perseguir. O craque precisa de duas assistências para alcançar Thierry Henry e Kevin de Bruyne, que deram passes para gols de Arsenal e Manchester City 20 vezes em 2002/03 e 2019/20, respectivamente, para se tornar o maior garçom de uma temporada.

O camisa 11 do Liverpool lidera, em 2024/25, as estatísticas de gols e passes. Porém, o desempenho brilhante na reta final não foi tão necessário: o ponta-direita fez apenas um gol nos últimos quatro jogos, e deu apenas uma assistência nos oito compromissos mais recentes.

⚽ Quando o Liverpool de Salah joga de novo na Premier League?

O primeiro desafio para Salah na perseguição aos recordes da Premier League acontece nesta segunda-feira (19). Os Reds visitam o Brighton no sudeste da Inglaterra, pela 37ª rodada da competição. A bola rola no Amex Stadium às 16h (de Brasília).

