A Netflix anunciou a compra de 100% dos direitos da Warner Bros. Discovery, canal que é dono da emissora TNT Sports Brasil e que tem os direitos de transmissão da Champions League no país. O acordo gira em torno de U$$ 83 bilhões, ou R$ 440 bilhões na coração atualizada.

O acordo, que deve ser finalizado em 2026, inclui as operações no setor de entretenimento e esportes do grupo Warner, o que afeta diretamente o canal digital que atua no YouTube Brasil. Segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer, a compra por parte da Netflix assegura a totalidade das ações da TNT Sports no Brasil, México, Chile, Argentina, países que têm o canal esportivo. No Reino Unido, que também tem a emissora, a gigante do streaming terá participação em 50% das ações.

A programação diária esportiva da TNT Sports Brasil é transmitida com exclusividade pelo YouTube, onde a emissora digital soma mais de 10 milhões de inscritos em sua página. Entretanto, o canal tem sua marca está ligada a outras marcas que possuem à Warner Bros, como a HBO Max, streaming que exibe os jogos da Champions League, assim como o Space e o próprio sinal da TNT na TV a cabo.

A emissora é a única com direitos de exibição no país e o canal também transmite com exclusividade jogos do Campeonato Paulista, que foi renovado até 2029. O movimento fortalece a atuação da Netflix no mercado de transmissões esportivas, que ainda é limitado a jogos da NFL, que foram exibidos pela primeira vez no fim de 2024.

O negócio envolve o setor chamado Global Networks da Warner Bros Discovery, que envolve canais como CNN, TNT e Discovery, e passaria a chamar o grupo de canais como Discovery Global. A previsão é a que a conclusão de compra termine apenas no segundo semestre de 2026 e ainda não há informações sobre possíveis mudanças no dia a dia da programação esportiva. Procurada pela reportagem do Lance!, a assessoria da TNT Sports Brasil ainda não se posicionou.

TNT Sports Brasil faz parte do acordo de compra da Netflix. (Foto: Reprodução/YouTube/TNT Sports Brasil)

Netflix é o maior streaming do mundo

A Netflix é o streaming com mais acessos ao redor do mundo, somando mais de 300 milhões de assinantes. O negócio de compra ganha ainda mais relevância porque a gigante do entretenimento passa a ser dona da HBO Max, que tem mais de 125 milhões de contas no planeta e ocupa a quarta colocação.

No Brasil, essa aquisição precisa passar pela aprovação de órgãos regulatórios, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), mas depende também de uma aprovação prévia das autoridades regulatórias nos Estados Unidos.

No setor do entretenimento, a Netflix passar a ser dona de marcas de peso, como a DC Comics, que detém os direitos de personagens como Batman e Super-Man, a franquia Harry Potter e séries famosas como Game of Thrones e The Last Of Us.