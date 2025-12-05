Com passagens por Sport e Cruzeiro e projeção nacional pelo Red Bull Bragantino, Jadsom vive desde o início de 2025 uma nova etapa da carreira nos Emirados Árabes Unidos. Integrado ao Al-Wahda, o volante tenta se firmar em um ambiente multicultural e competitivo, marcado pela presença crescente de atletas brasileiros, portugueses e argentinos. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o meio-campista detalhou como essas relações ajudam no dia a dia e influenciam sua evolução no país.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— A resenha no vestiário é muito boa. A gente fala que até os portugueses fazem parte do nosso continente sul-americano. A gente traz eles para perto. Da Argentina tem o Facundo (Kruspzky) e o Lucas Vera. A gente brinca e tem aquela resenha da rivalidade Brasil e Argentina — disse Jadsom, que completou:

continua após a publicidade

— É sensacional, são pessoas maravilhosas e atletas que me ajudaram desde o começo, mesmo eu passando dificuldade ali nos seis primeiros meses. Foram caras que sempre me deram a mão e apoio. Hoje me sinto muito à vontade, saímos bastante para jantar e almoçar todo mundo junto, os portugueses e os argentinos. Temos uma conexão muito boa.

A forte presença de brasileiros no futebol emiradense também tem impacto direto no processo de adaptação do volante. No Al-Wahda, ele divide o ambiente com Lucas Pimenta e Caio Canedo, ambos com passagem pelo Botafogo, naturalizados e com longa trajetória no país. Segundo Jadsom, a convivência com atletas que já entendem a cultura local acelerou a integração e o ajudou a atravessar os desafios da mudança.

continua após a publicidade

Jadsom em ação pelo Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos (Foto: Flickr/Al-Wahda)

— O Lucas Pimenta foi um dos pioneiros a chegar aqui e é um cara que tem me ajudado bastante. O Caio também, que chegou agora pouco. Cada vez mais que chegam mais brasileiros no elenco para mim é melhor para adaptação, e melhor para todos. Mas é claro que venho trabalhando e estudando inglês para que eu possa me adaptar a conversas com os árabes, que são pessoas maravilhosas. Mesmo tendo dificuldade, consigo tirar resenha com todos. Vejo que eles têm carinho por mim. Estou gostando bastante e feliz de viver esse momento nos Emirados e vestir a camisa do Al-Wahda.

Do Botafogo para os Emirados Árabes: trajetória de Lucas Pimenta e Caio Canedo

A presença de Lucas Pimenta e Caio Canedo — ambos ex-Botafogo — no elenco do Al Wahda e na seleção emiradense ajuda a explicar a integração de Jadsom no país.

O zagueiro Lucas Pimenta saiu das categorias de base do Botafogo e foi negociado ao Al Wahda FC, dos Emirados Árabes Unidos, no fim de 2019 por cerca de US$ 400 mil — em reais, R$ 1,6 milhão à época. Durante sua formação no Glorioso, destacou-se nas categorias de base e foi capitão da equipe sub-20, chegando a treinar com o profissional ainda em 2019.

Jadsom ao lado de Caio Canedo e Mohammad Ghorbani após vitória do Al-Wahda (Foto: Flickr/Al-Wahda)

Desde que se mudou para Abu Dhabi, Pimenta vem evoluindo no Al Wahda: ele soma mais de 100 jogos pelo clube e, em 2025, o zagueiro foi convocado para a seleção dos Emirados Árabes Unidos.

Quanto a Caio Canedo, o atacante também teve papel relevante no Botafogo antes de deixar o país. Ele ganhou o apelido de "Talismã" da torcida durante a passagem pelo clube, sobretudo por gols decisivos no Campeonato Carioca de 2010. No total, disputou 117 jogos pelo Botafogo, com 17 gols e três assistências.

Após deixar o Brasil, Caio construiu carreira nos Emirados Árabes. Com passagem por Al Wasl e Al Ain, ele soma mais de 100 gols e se tornou um nome de destaque no país. Essa trajetória fez com que ele fosse convocado para a seleção dos Emirados.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial