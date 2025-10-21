La Liga cancela jogo entre Villarreal e Barcelona nos Estados Unidos

A La Liga cancelou a realização do jogo entre Villarreal e Barcelona em Miami, nos Estados Unidos, como estava previsto há semanas. Com isso, o confronto será disputado no Estádio La Ceramica, que é a casa do Submarino Amarelo.

A realização do jogo nos Estados Unidos foi alvo de muitas polêmicas nos últimos dias, principalmente por parte do Real Madrid. Em nota, a La Liga lamentou a decisão do cancelamento da primeira partida do Campeonato Espanhol que seria disputada em outro país.

- A La Liga lamenta profundamente que este projeto, que representava uma oportunidade histórica e sem precedentes para a expansão internacional do futebol espanhol, não possa seguir adiante. A realização de uma partida oficial fora das nossas fronteiras teria sido um passo decisivo no crescimento global da competição, fortalecendo a presença internacional dos clubes, o posicionamento dos jogadores e a visibilidade do futebol espanhol em um mercado estratégico como os Estados Unidos.

Na sequência, a La Liga reafirmou a importância da realização de um jogo nos Estados Unidos como parte do crescimento comercial da competição. A entidade reprovou a pressão dos clubes contrários ao confronto em Miami.

- Em um cenário global cada vez mais competitivo, onde ligas como a Premier League ou competições como a UEFA Champions League continuam expandindo seu alcance e capacidade de geração de receitas, iniciativas como esta são essenciais para garantir a sustentabilidade e o crescimento do futebol espanhol. Abrir mão de oportunidades desse tipo dificulta a geração de novas receitas, limita a capacidade de investimento e competitividade dos clubes e reduz a projeção internacional de todo o ecossistema do futebol espanhol.

O jogo entre Villarreal e Barcelona estava programado para ser disputado no dia 20 de dezembro, no Hard Rock Stadium, pela 17ª rodada da La Liga.

