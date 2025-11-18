O que está em jogo nas Eliminatórias nesta terça-feira (18)?
Data Fifa decide o futuro de diversas seleções na disputa por uma vaga na Copa
A Data Fifa de novembro se encerra nesta terça-feira (18), e as Eliminatórias decidirão o futuro de diversas seleções na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A América do Sul, África e a Oceânia já têm representantes definidos tanto na repescagem mundial quanto no Mundial, mas mantém grandes brigas nos outros continentes, principalmente na Europa, Ásia e América do Norte e Central. Das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo, 34 já estão garantidas.
Confrontos diretos decidem destino de seleções na Europa
Antes da Data Fifa, apenas a Inglaterra havia conquistado a classificação nas Eliminatórias Europeias. Agora, a Alemanha, Croácia, França, Holanda, Noruega e Portugal também cravaram a vaga. As qualificatórias do Velho Continente terão quatro duelos diretos na briga por uma ida à Copa de 2026.
No confronto entre Áustria e Bósnia, quem vencer carimba o passaporte, mas um empate favorece os austríacos. A mesma tensão cerca Escócia e Dinamarca, onde a vitória também vale a vaga, mas a seleção dinamarquesa pode jogar pelo empate para se classificar.
Os demais confrontos da rodada apresentam situações praticamente seladas. A Espanha está com a vaga encaminhada contra a Turquia: vitória, empate, e até uma derrota a classificam, já que os turcos precisariam de uma vitória por sete gols de diferença para ir direto à Copa. Assim como em Kosovo e Suíça, onde os suíços estão praticamente assegurados e podem perder por até cinco gols de diferença.
Além dos citados, a Bélgica pode garantir a vaga se vencer Liechtenstein, lanterna do Grupo J com zero pontos.
Eliminatórias Concacaf: Curaçao, Suriname e Haiti buscam vaga
A última rodada das Eliminatórias da Concacaf chega com chances de novas seleções irem à Copa do Mundo pela primeira vez, além de países que não disputam um Mundial há décadas. Vizinho do Brasil, o Suriname está a uma vitória de carimbar seu passaporte e depende de si para garantir a classificação direta.
No Grupo B, Curaçao, líder com 11 pontos, e Jamaica, vice-líder com um ponto a menos, decidem em duelo direto. Os jamaicanos classificam se vencerem os adversários por dois gols de diferença, enquanto os curaçauenses podem apenas empatar para ir à Copa do Mundo.
Em confronto triplo, Honduras, Haiti e Costa Rica batalham por vaga direta. Honduras lidera o grupo, mas precisa vencer a Costa Rica para garantir a classificação direta sem depender de ninguém; um empate ou derrota a coloca sob a pressão do Haiti. A seleção haitiana, que busca quebrar um longo jejum desde 1974, precisa vencer a Nicarágua e torcer por um tropeço de Honduras ou, caso Honduras também vença, anular a desvantagem atual de dois gols no saldo para assumir o primeiro lugar.
A Costa Rica, em terceiro, ainda tem chances de roubar a vaga direta com uma vitória sobre Honduras e uma ajuda da Nicarágua, além de disputar a segunda colocação que pode levar à repescagem.
Iraque e Emirados Árabes duelam por vaga na repescagem mundial
Iraque e Emirados Árabes Unidos se enfrentam nesta terça-feira (18), às 13h (de Brasília), pela partida de volta da repescagem asiática das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Após o empate por 1 a 1 na ida, as seleções vão definir de uma vez por todas quem será o representante da Ásia na repescagem mundial. O torneio está marcado para março de 2026 e reunirá seis seleções — uma de cada confederação (exceto a Uefa, que tem seu próprio playoffs) e mais uma equipe da América do Norte.
Em casa, o Iraque tenta aproveitar o apoio da torcida para avançar. A equipe de Graham Arnold vive bom momento, está invicta nos últimos quatro jogos e chega motivada após o empate por 1 a 1 na ida, em Abu Dhabi. A ausência mais sentida é a de Al Hamadi, lesionado, substituído por Amar Muhsin.
Os Emirados Árabes, por sua vez, chegam embalados pela boa atuação defensiva no jogo anterior, especialmente do goleiro Khalid Eisa. O time de Cosmin Olaroiu busca seu retorno à Copa após 36 anos e aposta em nomes como Caio Canedo, Ali Saleh e Luanzinho, autor do gol no primeiro duelo.
Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?
- África do Sul (África)
- Alemanha (Europa)
- Arábia Saudita (Ásia)
- Argélia (África)
- Argentina (América do Sul)
- Austrália (Ásia)
- Brasil (América do Sul)
- Cabo Verde (África)
- Canadá (país-sede)
- Catar (Ásia)
- Colômbia (América do Sul)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Costa do Marfim (África)
- Croácia (Europa)
- Egito (África)
- Equador (América do Sul)
- EUA (país-sede)
- França (Europa)
- Gana (África)
- Holanda (Europa)
- Inglaterra (Europa)
- Irã (Ásia)
- Japão (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Marrocos (África)
- México (país-sede)
- Noruega (Europa)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Paraguai (América do Sul)
- Portugal (Europa)
- Senegal (África)
- Tunísia (África)
- Uruguai (América do Sul)
- Uzbequistão (Ásia)
