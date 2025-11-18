menu hamburguer
Futebol Internacional

O que está em jogo nas Eliminatórias nesta terça-feira (18)?

Data Fifa decide o futuro de diversas seleções na disputa por uma vaga na Copa

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 18/11/2025
10:55
Taça Copa do Mundo - Qatar
imagem cameraTaça da Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ SC Qatar 2022)
A Data Fifa de novembro se encerra nesta terça-feira (18), e as Eliminatórias decidirão o futuro de diversas seleções na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A América do Sul, África e a Oceânia já têm representantes definidos tanto na repescagem mundial quanto no Mundial, mas mantém grandes brigas nos outros continentes, principalmente na Europa, Ásia e América do Norte e Central. Das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo, 34 já estão garantidas.

Confrontos diretos decidem destino de seleções na Europa

Jogadores da Espanha comemorando o gol marcado contra a Geórgia (Foto: Jose Jordan/AFP)
Jogadores da Espanha comemorando o gol marcado contra a Geórgia (Foto: Jose Jordan/AFP)

Antes da Data Fifa, apenas a Inglaterra havia conquistado a classificação nas Eliminatórias Europeias. Agora, a Alemanha, Croácia, França, Holanda, Noruega e Portugal também cravaram a vaga. As qualificatórias do Velho Continente terão quatro duelos diretos na briga por uma ida à Copa de 2026.

No confronto entre Áustria e Bósnia, quem vencer carimba o passaporte, mas um empate favorece os austríacos. A mesma tensão cerca Escócia e Dinamarca, onde a vitória também vale a vaga, mas a seleção dinamarquesa pode jogar pelo empate para se classificar.

Os demais confrontos da rodada apresentam situações praticamente seladas. A Espanha está com a vaga encaminhada contra a Turquia: vitória, empate, e até uma derrota a classificam, já que os turcos precisariam de uma vitória por sete gols de diferença para ir direto à Copa. Assim como em Kosovo e Suíça, onde os suíços estão praticamente assegurados e podem perder por até cinco gols de diferença.

Além dos citados, a Bélgica pode garantir a vaga se vencer Liechtenstein, lanterna do Grupo J com zero pontos.

Eliminatórias Concacaf: Curaçao, Suriname e Haiti buscam vaga

Curaçao venceu a Jamaica por 2 a 0 (Foto: Divulgação/Concacaf)
Curaçao busca classificação inédita à Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Concacaf)

A última rodada das Eliminatórias da Concacaf chega com chances de novas seleções irem à Copa do Mundo pela primeira vez, além de países que não disputam um Mundial há décadas. Vizinho do Brasil, o Suriname está a uma vitória de carimbar seu passaporte e depende de si para garantir a classificação direta.

No Grupo B, Curaçao, líder com 11 pontos, e Jamaica, vice-líder com um ponto a menos, decidem em duelo direto. Os jamaicanos classificam se vencerem os adversários por dois gols de diferença, enquanto os curaçauenses podem apenas empatar para ir à Copa do Mundo.

Em confronto triplo, Honduras, Haiti e Costa Rica batalham por vaga direta. Honduras lidera o grupo, mas precisa vencer a Costa Rica para garantir a classificação direta sem depender de ninguém; um empate ou derrota a coloca sob a pressão do Haiti. A seleção haitiana, que busca quebrar um longo jejum desde 1974, precisa vencer a Nicarágua e torcer por um tropeço de Honduras ou, caso Honduras também vença, anular a desvantagem atual de dois gols no saldo para assumir o primeiro lugar.

A Costa Rica, em terceiro, ainda tem chances de roubar a vaga direta com uma vitória sobre Honduras e uma ajuda da Nicarágua, além de disputar a segunda colocação que pode levar à repescagem.

Iraque e Emirados Árabes duelam por vaga na repescagem mundial

Zidane Iqbal comemora gol da vitória do Iraque sobre a Indonésia
Zidane Iqbal comemora gol da vitória do Iraque sobre a Indonésia (Foto: Divulgação)

Iraque e Emirados Árabes Unidos se enfrentam nesta terça-feira (18), às 13h (de Brasília), pela partida de volta da repescagem asiática das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Após o empate por 1 a 1 na ida, as seleções vão definir de uma vez por todas quem será o representante da Ásia na repescagem mundial. O torneio está marcado para março de 2026 e reunirá seis seleções — uma de cada confederação (exceto a Uefa, que tem seu próprio playoffs) e mais uma equipe da América do Norte.

Em casa, o Iraque tenta aproveitar o apoio da torcida para avançar. A equipe de Graham Arnold vive bom momento, está invicta nos últimos quatro jogos e chega motivada após o empate por 1 a 1 na ida, em Abu Dhabi. A ausência mais sentida é a de Al Hamadi, lesionado, substituído por Amar Muhsin.

Os Emirados Árabes, por sua vez, chegam embalados pela boa atuação defensiva no jogo anterior, especialmente do goleiro Khalid Eisa. O time de Cosmin Olaroiu busca seu retorno à Copa após 36 anos e aposta em nomes como Caio Canedo, Ali Saleh e Luanzinho, autor do gol no primeiro duelo.

Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?

    1.
  1. África do Sul (África)
    2. 2.
  2. Alemanha (Europa)
    3. 3.
  3. Arábia Saudita (Ásia)
    4. 4.
  4. Argélia (África)
    5. 5.
  5. Argentina (América do Sul)
    6. 6.
  6. Austrália (Ásia)
    7. 7.
  7. Brasil (América do Sul)
    8. 8.
  8. Cabo Verde (África)
    9. 9.
  9. Canadá (país-sede)
    10. 10.
  10. Catar (Ásia)
    11. 11.
  11. Colômbia (América do Sul)
    12. 12.
  12. Coreia do Sul (Ásia)
    13. 13.
  13. Costa do Marfim (África)
    14. 14.
  14. Croácia (Europa)
    15. 15.
  15. Egito (África)
    16. 16.
  16. Equador (América do Sul)
    17. 17.
  17. EUA (país-sede)
    18. 18.
  18. França (Europa)
    19. 19.
  19. Gana (África)
    20. 20.
  20. Holanda (Europa)
    21. 21.
  21. Inglaterra (Europa)
    22. 22.
  22. Irã (Ásia)
    23. 23.
  23. Japão (Ásia)
    24. 24.
  24. Jordânia (Ásia)
    25. 25.
  25. Marrocos (África)
    26. 26.
  26. México (país-sede)
    27. 27.
  27. Noruega (Europa)
    28. 28.
  28. Nova Zelândia (Oceania)
    29. 29.
  29. Paraguai (América do Sul)
    30. 30.
  30. Portugal (Europa)
    31. 31.
  31. Senegal (África)
    32. 32.
  32. Tunísia (África)
    33. 33.
  33. Uruguai (América do Sul)
    34. 34.
  34. Uzbequistão (Ásia)

