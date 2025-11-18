O que está em jogo nas Eliminatórias nesta terça-feira (18)?

A Data Fifa de novembro se encerra nesta terça-feira (18), e as Eliminatórias decidirão o futuro de diversas seleções na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A América do Sul, África e a Oceânia já têm representantes definidos tanto na repescagem mundial quanto no Mundial, mas mantém grandes brigas nos outros continentes, principalmente na Europa, Ásia e América do Norte e Central. Das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo, 34 já estão garantidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confrontos diretos decidem destino de seleções na Europa

Jogadores da Espanha comemorando o gol marcado contra a Geórgia (Foto: Jose Jordan/AFP)

Antes da Data Fifa, apenas a Inglaterra havia conquistado a classificação nas Eliminatórias Europeias. Agora, a Alemanha, Croácia, França, Holanda, Noruega e Portugal também cravaram a vaga. As qualificatórias do Velho Continente terão quatro duelos diretos na briga por uma ida à Copa de 2026.

continua após a publicidade

No confronto entre Áustria e Bósnia, quem vencer carimba o passaporte, mas um empate favorece os austríacos. A mesma tensão cerca Escócia e Dinamarca, onde a vitória também vale a vaga, mas a seleção dinamarquesa pode jogar pelo empate para se classificar.

Os demais confrontos da rodada apresentam situações praticamente seladas. A Espanha está com a vaga encaminhada contra a Turquia: vitória, empate, e até uma derrota a classificam, já que os turcos precisariam de uma vitória por sete gols de diferença para ir direto à Copa. Assim como em Kosovo e Suíça, onde os suíços estão praticamente assegurados e podem perder por até cinco gols de diferença.

continua após a publicidade

Além dos citados, a Bélgica pode garantir a vaga se vencer Liechtenstein, lanterna do Grupo J com zero pontos.

Eliminatórias Concacaf: Curaçao, Suriname e Haiti buscam vaga

Curaçao busca classificação inédita à Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Concacaf)

A última rodada das Eliminatórias da Concacaf chega com chances de novas seleções irem à Copa do Mundo pela primeira vez, além de países que não disputam um Mundial há décadas. Vizinho do Brasil, o Suriname está a uma vitória de carimbar seu passaporte e depende de si para garantir a classificação direta.

No Grupo B, Curaçao, líder com 11 pontos, e Jamaica, vice-líder com um ponto a menos, decidem em duelo direto. Os jamaicanos classificam se vencerem os adversários por dois gols de diferença, enquanto os curaçauenses podem apenas empatar para ir à Copa do Mundo.

Em confronto triplo, Honduras, Haiti e Costa Rica batalham por vaga direta. Honduras lidera o grupo, mas precisa vencer a Costa Rica para garantir a classificação direta sem depender de ninguém; um empate ou derrota a coloca sob a pressão do Haiti. A seleção haitiana, que busca quebrar um longo jejum desde 1974, precisa vencer a Nicarágua e torcer por um tropeço de Honduras ou, caso Honduras também vença, anular a desvantagem atual de dois gols no saldo para assumir o primeiro lugar.

A Costa Rica, em terceiro, ainda tem chances de roubar a vaga direta com uma vitória sobre Honduras e uma ajuda da Nicarágua, além de disputar a segunda colocação que pode levar à repescagem.

Iraque e Emirados Árabes duelam por vaga na repescagem mundial

Zidane Iqbal comemora gol da vitória do Iraque sobre a Indonésia (Foto: Divulgação)

Iraque e Emirados Árabes Unidos se enfrentam nesta terça-feira (18), às 13h (de Brasília), pela partida de volta da repescagem asiática das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Após o empate por 1 a 1 na ida, as seleções vão definir de uma vez por todas quem será o representante da Ásia na repescagem mundial. O torneio está marcado para março de 2026 e reunirá seis seleções — uma de cada confederação (exceto a Uefa, que tem seu próprio playoffs) e mais uma equipe da América do Norte.

Em casa, o Iraque tenta aproveitar o apoio da torcida para avançar. A equipe de Graham Arnold vive bom momento, está invicta nos últimos quatro jogos e chega motivada após o empate por 1 a 1 na ida, em Abu Dhabi. A ausência mais sentida é a de Al Hamadi, lesionado, substituído por Amar Muhsin.

Os Emirados Árabes, por sua vez, chegam embalados pela boa atuação defensiva no jogo anterior, especialmente do goleiro Khalid Eisa. O time de Cosmin Olaroiu busca seu retorno à Copa após 36 anos e aposta em nomes como Caio Canedo, Ali Saleh e Luanzinho, autor do gol no primeiro duelo.

Quais são as seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026?

1 . África do Sul (África) 2 . Alemanha (Europa) 3 . Arábia Saudita (Ásia) 4 . Argélia (África) 5 . Argentina (América do Sul) 6 . Austrália (Ásia) 7 . Brasil (América do Sul) 8 . Cabo Verde (África) 9 . Canadá (país-sede) 10 . Catar (Ásia) 11 . Colômbia (América do Sul) 12 . Coreia do Sul (Ásia) 13 . Costa do Marfim (África) 14 . Croácia (Europa) 15 . Egito (África) 16 . Equador (América do Sul) 17 . EUA (país-sede) 18 . França (Europa) 19 . Gana (África) 20 . Holanda (Europa) 21 . Inglaterra (Europa) 22 . Irã (Ásia) 23 . Japão (Ásia) 24 . Jordânia (Ásia) 25 . Marrocos (África) 26 . México (país-sede) 27 . Noruega (Europa) 28 . Nova Zelândia (Oceania) 29 . Paraguai (América do Sul) 30 . Portugal (Europa) 31 . Senegal (África) 32 . Tunísia (África) 33 . Uruguai (América do Sul) 34 . Uzbequistão (Ásia)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial