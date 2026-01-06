Bayern tem oito no jogadores no top-10 de valor de mercado da Bundesliga; veja
Gigante da Baviera domina títulos e a lista de jogadores mais valiosos no país
O Lance! trouxe, nas últimas semanas, os jogadores de maior valor de mercado da La Liga, da Premier League e da Serie A Italiana. Mas nenhuma das listas mostra disparidade tão grande dentro do campeonato quanto a da Bundesliga. É no Campeonato Alemão que o valor de mercado mais se concentra num time só. Os dados são do site especializado Transfermarkt.
E se concentra de forma gritante no Bayern de Munique. O gigante da Baviera não só tem oito dos dez jogadores de maior avaliação no torneio como tem os seis mais valiosos da Bundesliga. É um domínio que explica a dificuldade dos rivais para conquistar o torneio.
O Bayern ganhou simplesmente 12 das últimas 13 edições do torneio. O Bayer Leverkusen venceu em 2023/2024 e, antes, somente o Borussia Dortmund conseguiu destronar o time dominante: foi no bicampeonato de 2010/2011-2011/2012.
Nesta edição da Bundesliga, o time de Neuer e companhia já lidera por nove pontos de vantagem sobre o Dortmund. O torneio não chegou nem na metade e o time está invicto há 15 jogos.
Top-10 do Campeonato Alemão
- Jamal Musiala (Bayern) - € 130 milhões
- Michael Olise (Bayern) - € 130 milhões
- Luis Díaz (Bayern) - € 70 milhões
- Dayot Upamecano (Bayern) - € 70 milhões
- Aleksandar Pavlovic (Bayern) - € 65 milhões
- Harry Kane (Bayern) - € 65 milhões
- Lennart Karl (Bayern) - € 60 milhões
- Karim Adeyemi (Dortmund) - € 60 milhões
- Nico Schlotterbeck (Dortmund) - € 55 milhões
- Alphonso Davies (Bayern) - € 50 milhões
De olho na Bundesliga, o elenco do Bayern de Munique retomou as atividades no último sábado (3) após a pausa de fim de ano com novidades no departamento médico. A volta aos trabalhos no centro de treinamento Sabener Strasse foi marcada pela ausência de Joshua Kimmich, que trata uma lesão no tornozelo, e pela presença de Jamal Musiala, que antecipou sua reapresentação para finalizar a recuperação de uma fratura sofrida em julho de 2025, no Mundial de Clubes.
