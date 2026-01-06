Finais da Conmebol geraram mais de US$100 mi para países sede

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, entidade máxima do futebol Sul-Americano, anunciou em suas redes sociais que as finais da Libertadores e da Sul-Americana geraram mais de US$ 100 milhões (R$ 537 milhões) para Peru e Paraguai, países sede das decisões.

continua após a publicidade

Um dos principais pontos tocados no vídeo e no texto do presidente da Conmebol foi o fato de as finais, tanto da Libertadores quanto a Sul-Americana, serem disputado em jogo único, sem ida e volta como antes.

- As Finais Únicas de 2025 demonstraram que o futebol sul-americano também é um motor de desenvolvimento. Com um impacto econômico superior a 110 milhões de dólares, essas finais geraram empregos, movimento turístico e um legado positivo para o Paraguai e o Peru. Neste novo ano, queremos ir ainda mais longe: a América do Sul vai com tudo para a Copa do Mundo de 2026 - disse Domínguez.

continua após a publicidade

Durante o vídeo, disponibilizado nas redes sociais do presidente, as finais mobilizaram centenas de policiais, bombeiros, vendedores, cozinheiros e comerciantes. As decisões da Libertadores e Sul-Americana foram disputadas em Lima (PER) e Assunção (PAR), respectivamente.

Trecho do vídeo que mostra os profissionais mobilizados nas finais. (Foto: Divulgação/X/AlejandroDomínguez)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

A decisão de realizar finais únicas da Libertadores e Sul-Americana começou em 2019, com inspiração clara nas finais da Uefa Champions League e Uefa Europa League. Na ocasião, a finalíssima que começou este novo ciclo na competição mais importante do futebol Sul-Americano foi entre River Plate e Flamengo, quando em um jogo eletrizante até o fim, Gabriel Barbosa marcou dois gols e virou o jogo nos acréscimos para o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Em 2025, a final da Libertadores foi disputada entre Flamengo e Palmeiras, com o Rubro-Negro se sagrando campeão com um gol de Danilo e se tornando o primeiro tetracampeão brasileiro da competição. Já a decisão da Copa Sul-Americana foi entre Atlético Mineiro e Lanús, mas nos pênaltis, o Galo ficou sem a taça e amargou o vice campeonato. Antes da final da Libertadores de 2025, o Atlético era o então vice-campeão da competição, tendo perdido a final para o Botafogo.