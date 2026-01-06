Copa do Rei: veja quando será o sorteio das oitavas e quando a competição volta

A Copa do Rei entra em um momento-chave da temporada. Com a definição dos classificados às oitavas de final, o torneio espanhol terá, nesta quarta-feira (7), o sorteio que irá desenhar os confrontos da próxima fase, em um formato inédito desde a mudança no regulamento. Além disso, já estão definidas as datas em que a competição será retomada, logo após a disputa da Supercopa da Espanha, em um calendário apertado para os principais clubes do país.

O atraso na realização do sorteio se deu por conta da última partida dos 32 avos de final. O duelo entre Granada e Rayo Vallecano, vencido pelo Rayo por 3 a 1, só foi disputado na terça-feira (6) devido ao calendário europeu da equipe madrilenha, que esteve envolvida na Liga Conferência. Apenas após esse resultado foi possível fechar a lista definitiva de classificados.

Sorteio das oitavas terá formato especial

O sorteio das oitavas de final da Copa do Rei acontece nesta quarta-feira (7), às 13h (de Brasília), na Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede da Real Federação Espanhola de Futebol. A cerimônia será marcada por uma particularidade inédita nesta fase da competição.

Pela primeira vez desde a adoção do atual formato, as equipes que disputam a Supercopa da Espanha estarão agrupadas em um pote exclusivo. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao não poderão se enfrentar nas oitavas de final e enfrentarão obrigatoriamente adversários da Segunda Divisão.

Após a definição desses quatro confrontos, restará um clube da Segunda Divisão, que terá como adversário um time da Primeira Divisão, também definido por sorteio. Os demais confrontos da fase serão formados entre equipes da La Liga, o que impede a realização de clássicos ou dérbis envolvendo os clubes que disputam a Supercopa nesta etapa da competição.

Endrick em ação pelo Real Madrid contra o Talavera, pela Copa do Rei (Foto: Thomas Coex/AFP)

Ao todo, 16 equipes seguem vivas na Copa do Rei. Além dos quatro participantes da Supercopa, sete clubes da Primeira Divisão continuam na disputa: Real Sociedad, Valencia, Betis, Osasuna, Alavés, Elche e Rayo Vallecano. A Segunda Divisão é representada por Deportivo La Coruña, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Albacete e Burgos.

Nas oitavas de final, os jogos serão disputados em partida única. Os clubes das divisões inferiores terão o mando de campo e, em confrontos entre equipes da mesma divisão, o mando ficará com o time sorteado primeiro. A partir desta fase, o uso do VAR passa a ser obrigatório em todas as partidas.

Quando a Copa do Rei volta e calendário da competição

As oitavas de final da Copa do Rei serão disputadas nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, imediatamente após o encerramento da Supercopa da Espanha, que acontece entre 7 e 11 de janeiro, na Arábia Saudita. A proximidade entre as competições cria um período de grande exigência física e logística para os clubes envolvidos, especialmente aqueles que disputam ambos os torneios.

Na sequência, o calendário da Copa do Rei já está previamente definido pela federação. As quartas de final estão marcadas para o dia 4 de fevereiro, também em jogo único. As semifinais serão disputadas em formato de ida e volta, com o primeiro jogo previsto para 11 de fevereiro e o confronto decisivo agendado para 4 de março. A grande final, por sua vez, ainda não teve data e local oficialmente confirmados.

