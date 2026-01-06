Real Madrid anuncia novo patrocinador por três anos de contrato

O Real Madrid anunciou a assinatura de uma parceria global com a Roborock, empresa especializada em aspiradores robóticos e soluções de limpeza inteligente. A formalização do acordo ocorreu na Ciudad Real Madrid e contou com a presença de Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do clube, e Quan Gang, presidente da empresa parceira. O contrato entre as partes tem vigência até 2028. Os valores envolvidos não foram divulgados.

Segundo o Real Madrid, a parceria conecta duas organizações com atuação global e posicionamento voltado à inovação e à busca por desempenho elevado em seus respectivos mercados. O acordo prevê o desenvolvimento de ações conjuntas e "presença destacada" da companhia chinesa nos principais ativos do clube.

A empresa destacou, no Instagram, que as duas marcas são "líderes movidas pela precisão, inovação e busca pela excelência. Do campo de futebol à sua casa, estamos dando vida à limpeza inteligente de verdade."

A Copa do Rei entra em um momento decisivo da temporada. Com a definição dos classificados às oitavas de final, o torneio espanhol terá, nesta quarta-feira (7), o sorteio que irá desenhar os confrontos da próxima fase, em um formato inédito desde a mudança no regulamento. Além disso, já estão definidas as datas em que a competição será retomada, logo após a disputa da Supercopa da Espanha, em um calendário apertado para os principais clubes do país.

Pela primeira vez desde a adoção do atual formato, as equipes que disputam a Supercopa da Espanha estarão agrupadas em um pote exclusivo. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao não poderão se enfrentar nas oitavas de final e enfrentarão obrigatoriamente adversários da Segunda Divisão.

