Arias, ex-Fluminense, vira alvo na Europa e pode deixar futebol inglês

Em baixa no Wolverhampton, o atacante Jhon Arias, ex-Fluminense, pode estar próximo de deixar a Inglaterra e assinar com um novo clube europeu. Segundo a imprensa turca, o atacante colombiano entrou na lista de favoritos do Galatasaray, e é esperado que propostas sejam feitas nos próximos dias.

O técnico Okan Buruk, do Galatasaray, sempre admirou o perfil do atleta e entende que a situação do meia na Inglaterra não é a ideal. Com isso, pediu ao clube que analise a possibilidade de fazer uma proposta ao jogador na próxima janelas de transferências.

Além do futebol turco, Arias já teve seu nome vinculado em clubes brasileiros, como Flamengo ou Palmeiras, após passagem histórica pelo Fluminense, onde conquistou Libertadores, Recopa Sul-Americana e grande campanha no Mundial de Clubes. O Tricolor é dono de 50% do passe do jogador, enquanto a outra metade pertence ao Patriotas, clube da Colômbia que revelou o atacante negociou ele em 2021 com o América de Cali.

Arias vive baixa no Wolverhampton, lanterna da Premier League

Jhon Arias chegou ao Wolverhampton em agosto de 2025, após se destacar por anos no Fluminense. A transferência foi concretizada por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões, à época), valor que reflete o alto investimento do clube em seu potencial. Porém, o colombiano vive momento em baixa no clube.

Jhon Arias em ação pela seleção da Colômbia (Foto: Divulgação)

Os Wolves é o último colocado da Premier League, com apenas dois pontos e nenhuma vitória em 11 partidas disputadas. O técnico Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, foi demitido do cargo após a derrota por 3 a 0 para o Fulham, no início do mês. Na atual temporada, o português não conseguiu ter o rendimento de 2024/25.

No Campeonato Inglês, os Wolves possuem a pior defesa da competição com 22 gols sofridos e o pior ataque do torneio com apenas sete gols marcados. No entanto, o clube está a oito pontos de diferença do Burnley, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

