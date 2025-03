O que esperar do primeiro time da Inglaterra de Tuchel?

Carregada de grande expectativa, acontece nesta sexta-feira (14) a primeira convocação de Thomas Tuchel pela seleção da Inglaterra. São muitas as incógnitas, desde a defesa ao ataque, para os duelos contra a Letônia e Albânia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Informações da "BBC Sport" indicam que Thomas Tuchel falou individualmente com mais de 55 jogadores visando a convocação para a Inglaterra. De acordo com o chefe da FA (Football Association), Mark Bullingham, o alemão estava "criando conexões". O treinador vem trabalhando de forma remota, revezando entre sua casa, na Alemanha, e Londres, na Inglaterra.

Além das conversas, Tuchel também foi visto em jogos de alguns destaques da Inglaterra, como Kyle Walker, na Itália, Jude Bellingham, na Espanha, e Harry Kane, na Alemanha.

Dúvidas de Tuchel na Inglaterra por posição

A primeira questão é na defesa, já que Harry Maguire e John Stons estão lesionados. Ambos eram convocados com frequência, sendo muitas vezes titulares. Entre os nomes favoritos para serem os substitutos estão Marc Guehi (Crystal Palace), Levi Colwill (Chelsea) e Jarrad Branthwaite (Everton). Há expectativa para os potenciais retornos de Ben White e Reece James.

Ainda no setor defensivo, Luke Shaw segue fora e, com isso, a lateral-esquerda está vaga. Os favoritos para substituí-lo são: Lewis Hall (Newcastle), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Mitchell (Crystal Palace) e Djed Spence (Tottenham).

Nwaneri e Lewis-Skelly, joias do Arsenal, comemorando gol na goleada contra o PSV pela Champions - Foto: Reprodução/Arsenal

Outra baixa por lesão é a de Kobie Mainoo, do Manchester United. O volante se destacou pelos Three Lions na Eurocopa, porém, não estará disponível. Angel Gomes (Lille), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) e Curtis Jones (Liverpool) são cotados para substituí-lo. Adam Wharton (Crystal Palace) é um nome que corre por fora.

No ataque, a grande expectativa é pelo retorno de Marcus Rashford, que reencontrou seu bom futebol no Aston Villa. Fato é que, mesmo com diversos jogadores lesionados, a concorrência segue pesada para a vaga de companheiro de Harry Kane.

Marcus Rashford anunciado como reforço do Aston Villa (Foto: Reprodução/Instagram)

Anthony Gordon (Newcastle), Morgan Rogers (Aston Villa) e Ollie Watkins (Aston Villa) são os favoritos e mais consolidados. Os jovens Jamie Bynoe-Gittens (Borussia Dortmund), Ethan Nwaneri (Arsenal), Liam Delap (Ipswich) e Elliott Anderson (Nottingham Forest) também são cotados.

Os nomes citados acima podem surpreender e "roubar" as vagas de Phil Foden e Jack Grealish, que vivem má fase no Manchester City. Apesar de serem convocados com frequência, a dupla soma apenas 12 gols em todas as competições da temporada.

Tuchel assinou um contrato de 18 meses com a Inglaterra, ou seja, até o fim da Copa de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A FA não é contrária a um novo vínculo a longo prazo, porém, ambas as partes optaram por começar com um contrato curto.