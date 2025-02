Clube da Inglaterra adota microchips para evitar falsificação de camisas

O Brentford, clube da Premier League, anunciou a implementação de microchips em suas camisas para evitar a falsificação. A estreia da nova tecnologia aconteceu nesta quarta-feira (26), contra o Everton.

Segundo informações do jornal inglês The Guardian, o chip é instalado na parte inferior do uniforme e utiliza a NFC (near-field communication) para identificar os jogadores que usaram as camisas e a data de uso. A tecnologia foi criada pela Fabricks, empresa de autenticação de uniformes.

No último ano, a polícia da cidade de Londres e o Escritório de Propriedade Intelectual fizeram uma operação contra a falsificação de camisas. Na ocasião, foram apreendidas 446 mil libras (cerca de R$ 3,26 milhões) em roupas esportivas durante o Campeonato Inglês. A Corsearch, empresa de proteção de marcas, estima que a venda de uniformes falsos ultrapassam 180 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 1,30 bilhão) no ano.

Outros times do futebol europeu como o PSV, Feyenoord e Anderlecht também já utilizam o dispositivo em seus uniformes oficiais.

Como funciona o microchip?

O microchip é instalado no canto inferior esquerdo do uniforme. O dispositivo, chamado de NFC (near-field communication), permite uma conexão sem fio entre a etiqueta e um dispositivo de leitura, como a câmera de um celular.

Ao ler com o celular a etiqueta na camisa, o dispositivo te levará ao acesso de certificado de autenticidade e informações exclusivas adicionais. Vale ressaltar que não é possível retirar a tecnologia sem danificar o uniforme.