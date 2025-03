Na manhã desta terça-feira (11), o Manchester United anunciou em seus portais oficiais o plano de construir um novo estádio com capacidade para 100.000 torcedores. A nova casa dos Red Devils faria parte de um projeto de regeneração da área de Old Trafford, o estádio atual.

A construção do novo estádio é um esforço conjunto com o governo britânico para impulsionar o crescimento econômico. A estimativa é que o projeto gere um impacto de 7,3 bilhões de libras (cerca de R$54 bilhões) adicionais por ano na economia do Reino Unido, além de trazer benefícios sociais e econômicos significativos para a região. O plano também prevê a criação de 92.000 novos empregos, mais de 17.000 novas moradias e um aumento de 1,8 milhão no número de visitantes anuais.

Pronunciamentos dos gerentes do Manchester United

- Hoje marca o início de uma jornada incrivelmente emocionante para a entrega do que será o maior estádio de futebol do mundo, no centro de uma regenerada 'Old Trafford'. Nosso estádio atual nos serviu brilhantemente nos últimos 115 anos, mas ficou para trás em relação às melhores arenas esportivas do mundo. Ao construir próximo ao local existente, seremos capazes de preservar a essência de Old Trafford, criando ao mesmo tempo um estádio verdadeiramente de ponta que transforma a experiência dos torcedores, a poucos passos de nossa casa histórica - afirmou Sir Jim Ratcliffe, co-proprietário do Manchester United.

- Nosso objetivo a longo prazo como clube é ter o melhor time de futebol do mundo jogando no melhor estádio do mundo. Agradecemos pelo trabalho de viabilidade realizado pela Força-Tarefa de Regeneração de Old Trafford, explorando opções para o futuro de Old Trafford. Consideramos cuidadosamente suas conclusões, juntamente com as opiniões de milhares de fãs e residentes locais, e concluímos que um novo estádio é o caminho certo para o Manchester United e nossa comunidade - Omar Berrada, CEO do Manchester United.

- O Manchester United deve sempre buscar o melhor em tudo que faz, dentro e fora de campo, e isso inclui o estádio onde jogamos. Old Trafford guarda muitas memórias especiais para mim pessoalmente, mas devemos ser corajosos e aproveitar esta oportunidade para construir uma nova casa, adequada para o futuro, onde uma nova história possa ser feita - disse Sir Alex Ferguson, treinador mais vencedor da história do Manchester United

O projeto do estádio foi concebido pelo renomado arquiteto Lord Norman Foster, fundador e presidente executivo da Foster + Partners.

- Este deve ser um dos projetos mais empolgantes do mundo atualmente, com uma incrível importância regional e nacional. Tudo começa com a experiência dos torcedores, aproximando-os ainda mais do campo e cultivando acusticamente um grande clamor. O estádio é contido por um vasto guarda-chuva, colhendo energia e água da chuva, e abrigando uma nova praça pública que é duas vezes o tamanho da Trafalgar Square - disse o CEO da Foster + Partners.

Novo estádio do United será um dos cinco maiores do mundo

Atualmente, Old Trafford, com seus 74.310 lugares, está entre os 40 maiores estádios do mundo no futebol. No entanto, caso o novo projeto saia do papel, o Manchester United passará a figurar entre os cinco maiores estádios do planeta em capacidade.

Os cinco maiores estádios de futebol do mundo

Estádio Capacidade Cidade, País Estádio Rungrado Primeiro de Maio 114.000 Pyongyang, Coréia do Norte Michigan Stadium 107.601 Michigan, Estados Unidos Spotify Camp Nou 105.000 Barcelona, Espanha Melbourne Cricket Ground 100.024 Melbourne, Austrália FNB Stadium 94.736 Joanesburgo, África do Sul

Com os 100.000 lugares projetados, o Manchester United passaria a ter o quinto maior estádio do mundo, superando o FNB Stadium, palco da final da Copa do Mundo de 2010.