Mason Greenwood pode trocar Inglaterra por Jamaica; entenda

Vivendo ótima fase no Olympique de Marseille, Mason Greenwood está abdicando de jogar na Inglaterra para representar a Jamaica. O jogador tem vivido ótimo momento no clube francês e escolheu representar os "Reggae Boyz", pois não estaria nos planos de Thomas Tuchel para a lista de convocação da seleção inglesa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o chefe executivo da Federação Inglesa, Mark Bullingham, o jogador entregou um pedido formal para a mudança de seleção e afirmou que Greenwood estaria ciente que só poderia acontecer uma só vez e não teria como retroceder em sua decisão.

continua após a publicidade

- Greenwood pediu uma mudança. Isso aconteceu oficialmente, por isso ele não pode ser selecionado por nós no futuro, porque só se pode mudar de seleção uma vez - afirmou Mark Bullingham.

Greenwood é um dos destaques do Olympique de Marseille (Foto: Divulgação/X)

Anteriormente, ainda na gestão de Gareth Southgate a frente da seleção da Inglaterra, o técnico afirmou que não contava com o jogador para uma convocação. Diante disso, o jornal britânico "The Athletic" questionou o chefe executivo se Greenwood estaria nos planos de Thomas Tuchel:

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti, do Real Madrid, revela problemas de relacionamento com jogador

- Sei que as pessoas perguntaram a Gareth Southgate sobre ele e Gareth foi honesto ao dizer que ele não estava em seus pensamentos, mas isso ocorreu porque ele não estava atuando no nível necessário. Com Tuchel, não tenho conhecimento de nenhuma comunicação que tivemos com ele. Acho que nunca houve um pedido ou algo assim. Simplesmente não foi algo que decidimos fazer, então é uma decisão pessoal dele - disse Bullingham em entevista ao The Athletic.

Greenwood na seleção da Jamaica

Mason Greenwood marcou 16 gols e deu 3 assistências em sua primeira temporada pelo Marselha, continuou a ser considerado pelo técnico alemão. No entanto, o jogador decidiu defender a seleção jamaicana, já que nasceu em Bradford, mas tem ascendência jamaicana. De acordo com a mídia inglesa, o ex-jogador do Getafe e atual atleta do Manchester United "assinou toda a documentação necessária" para representar a Jamaica.

O jogador, que tem se destacado no time francês, com 16 gols e 3 assistências em 26 jogos, estava afastado da seleção inglesa após enfrentar acusações de violência conjugal e tentativa de violação. Como só representou a Inglaterra uma vez, quando ainda era sub-21, ele tem a oportunidade de mudar de nacionalidade.