Jogador do Manchester City é flagrado bêbado saindo de bar na Inglaterra

Em má fase no Manchester City, o atacante Jack Grealish foi flagrado embriagado tarde da noite com um amigo após sair de um bar em Newcastle, segundo o jornal inglês "Mail Sport". Nas imagens, o inglês, conhecido por ser amante de festas e bebidas alcoólicas, foi visto cambaleando e segurando uma garrafa de cerveja. Ele está se recuperando de uma lesão muscular na virilha.

Com seguidos resultados decepcionantes nesta temporada, a situação aumenta ainda mais o clima de tensão na equipe de Pep Guardiola. Contratação mais cara da história do Manchester City, Grealish vive uma temporada difícil na Inglaterra: o atleta esteve em campo em 26 oportunidades, balançou as redes duas vezes e deu cinco assistências neste período.

Esta não é a primeira polêmica do jogador. Há um mês, no início de fevereiro, ele também foi visto saindo de uma casa noturna em Londres. O local é famoso por ser um ponto de encontro de várias celebridades.

Grealish fez 14 partidas como titular nesta temporada - três delas foram contra o Salford City, da League Two (quarta divisão inglesa), o Leyton Orient, da League One (terceira divisão da Inglaterra), e o Plymouth, do Championship (segunda divisão).

O que vem pela frente para o Manchester City?

Os Cityzens voltam a campo no próximo sábado (8), pela 28ª rodada da Premier League. A equipe inglesa encara o Nottingham Forest, às 09h30 (de Brasília), no Estádio City Ground, em Nottingham. Por outro lado, o Plymouth Argyle encara o Hull City, na próxima terça-feira (4), às 16h45 (de Brasília), no MKM Stadium, em Kingston upon Hull. A partida é válida pela 35ª rodada da Championship.]