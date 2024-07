Jogadores da Espanha comemoram título da Eurocopa (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 13:03 • Berlim (ALE)

A Eurocopa chegou ao fim no domingo (14). No Olímpico de Berlim, a Espanha conquistou o tetracampeonato ao bater a Inglaterra por 2 a 1, com gols de Nico Williams e Oyarzabal - Cole Palmer marcou para o English Team.

Depois de um mês de imersão no Velho Continente, torcedores sentirão falta do continental de seleções. Olhando para o que foi apresentado na competição, a redação do Lance! votou e montou a escalação ideal da Euro.

👀 Confira abaixo a seleção ideal da Eurocopa:

⚽ GOL: Unai Simón (ESP)

⚽ LD: Daniel Carvajal (ESP)

⚽ ZAG: Riccardo Calafiori (ITA)

⚽ ZAG: Rúben Dias (POR)

⚽ LE: Marc Cucurella (ESP)

⚽ VOL: Fabián Ruiz (ESP)

⚽ VOL: Kobbie Mainoo (ING)

⚽ MEI: Jamal Musiala (ALE)

⚽ PD: Lamine Yamal (ESP)

⚽ PE: Nico Williams (ESP)

⚽ CA: Cody Gakpo (HOL)

📜 TÉC: Luis de la Fuente (ESP)

Mostrando um futebol de alto nível ao longo da competição, a Fúria venceu o título de forma invicta, na melhor campanha da história. Com o quarto troféu, ultrapassou a França e se tornou a maior campeã da competição.

A Inglaterra, por sua vez, deu continuidade ao jejum incômodo de nunca ter vencido a Euro. Este foi o segundo vice-campeonato seguido, também tendo perdido a decisão em 2021, diante da Itália. O único título na história do English Team foi a Copa do Mundo de 1966, conquistado em casa.

Luis de la Fuente conduziu a seleção da Espanha ao título da Eurocopa (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)