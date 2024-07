Cucurella vai às lágrimas após título da Espanha na Eurocopa (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 21:06 • Berlim (ALE)

Marc Cucurella, titular absoluto da Espanha na Eurocopa, provocou uma lenda da seleção da Inglaterra após a conquista do título continental. O ex-jogador Gary Neville foi alvo de uma réplica do lateral-esquerdo da Fúria, através das redes sociais.

Neville, no decorrer da competição, fez críticas ao defensor espanhol e lhe definiu como "a razão pela qual a Espanha não conseguirá percorrer todo o caminho". Cucurella, via stories do Instagram, respondeu a mensagem do inglês com a legenda "nós percorremos todo o caminho. Obrigado pelo seu apoio!".

<em>Cucurella provoca Gary Neville após conquista da Espanha na Eurocopa (Foto: Reprodução)</em>

A esposa de Marc, Claudia Rodríguez, também aproveitou a ocasião para provocar Gary. Na mesma rede social, questionou "como foi a sua noite?", referindo-se ao vice da Inglaterra, cuja o ex-jogador defendeu em 85 oportunidades, incluindo três edições de Eurocopa, todas sem o troféu.

<em>Esposa de Cucurella provoca Gary Neville após conquista da Espanha na Eurocopa (Foto: Reprodução)</em>

Vale apontar que o defensor da Espanha exerceu influência direta na conquista do Velho Continente. O gol do título saiu de seus pés: em jogada pelo setor esquerdo do campo, Cucurella subiu para receber de Oyarzabal e devolver na área para o meia da Real Sociedad, que acertou um carrinho para balançar as redes e dar à Fúria seu quarto título de Euro.