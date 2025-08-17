Atlético de Madrid sofre virada do Espanyol em estreia por La Liga
Julián Alvarez abriu o placar para os Colchoneros, mas Rubio e Pere Milla, ambos de cabeça, viraram o confronto na segunda etapa
O Atlético de Madrid abriu a nova temporada com derrota de virada para o Espanyol por 2 a 1, no RCDE Stadium, na Catalunha (ESP), pela primeira rodada de La Liga. Julián Alvarez abriu o placar com uma linda cobrança de falta na primeira etapa, mas Miguel Rubio e Pere Milla, ambos de cabeça, viraram o confronto para os donos da casa.
Com a derrota, os comandados de Diego Simeone estão perto da zona do rebaixamento, na 16ª colocação. Por outro lado, o time de Manolo González está em sétimo, uma posição abaixo da região que dá vaga às competições continentais.
👀 Como foi o jogo?
A primeira ação de perigo foi do Atlético. Aos 14 minutos, em cobrança de escanteio, Hancko subiu na primeira trave e testou firme, mas Dmitrovic reagiu rápido e conseguiu fazer a defesa. Dois minutos depois, veio a resposta: Roberto Fernández chutou de média distância e obrigou Oblak a fazer boa intervenção para evitar o gol.
O controle da posse e da criação nos minutos seguintes por parte dos Colchoneros foi recompensada aos 36'. Gallagher foi derrubado na entrada da área por Cabrera, e o árbitro Mateo Busquets apontou a falta. Na cobrança, Julián Alvarez bateu por cima da barreira e acertou o ângulo, sem chances para Dmitrovic.
No segundo tempo, como aconteceu em diversas oportunidades na última temporada, o Atlético parou de jogar. Manolo González fez algumas mexidas na equipe da casa, e conseguiu mudar o confronto pelo alto. Aos 27', Miguel Rubio apareceu livre nas costas da defesa e desviou cobrança de falta de Expósito para o fundo das redes de Oblak; oito minutos depois, foi a vez de Puado subir e antecipar o goleiro, mas testar para fora.
A arma funcionava seguidamente, e Simeone nada fez para ajustar. Assim, veio o golpe de misericórdia. Em cruzamento de El Hilali, Pere Milla, que também saiu do banco, se abaixou para cabecear de costas, e conseguiu encobrir Oblak, levando o RCDE Stadium à loucura. A pressão final dos Rojiblancos não surtiu efeito, e a tarde terminou em euforia na Catalunha e melancolia para os madrilenhos.
🌌 O que vem por aí para Espanyol e Atlético de Madrid?
Após a estreia abaixo das expectativas, o Atleti buscará a primeira vitória na temporada diante do Elche, no sábado (23), às 14h30 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP). No mesmo horário, mas no dia seguinte, a equipe do Espanyol duela com a Real Sociedad no Anoeta.
✅ FICHA TÉCNICA
Espanyol 2x1 Atlético de Madrid
1ª rodada - La Liga
📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: RCDE Stadium, na Catalunha (ESP)
🕴️ Arbitragem: Mateo Busquets (árbitro); Gonzalo García e Adrián Díaz (auxiliares); Aleksandar Ivaylov (quarto árbitro); Jorge Figueroa e Juan Luis Pulido Santana (VAR)
🥅 Gols: Julián Alvarez (ATM - 37' 1T); Miguel Rubio (ESP - 27' 2T); Pere Milla (ESP - 40' 2T)
🟨 Cartões amarelos: Fernando Calero e Omar El Hilali (ESP); Johnny Cardoso, Robin Le Normand e Marcos Llorente (ATM)
🟥 Cartões vermelhos: -
⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO
🔵⚪ Espanyol (Técnico: Manolo González)
Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero (Miguel Rubio), Leandro Cabrera e Carlos Romero; Pol Lozano, Edu Expósito e Ramon Terrats (Kike); Jofre Carreras (Tyrhys Dolan), Javi Puado (José Salinas) e Roberto Fernández (Pere Milla)
🔴⚪ Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko e Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Conor Gallagher (Pablo Barrios), Johnny Cardoso (Koke) e Thiago Almada (Giacomo Raspadori); Álex Baena (Antoine Griezmann); Julián Alvarez (Alexander Sorloth)
