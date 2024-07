Craque da Euro, Rodri faz campanha por Bola de Ouro: ‘Chegou a hora de um espanhol ganhar’

Rodri se sagrou campeão da Eurocopa 2024. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 12:16 • Berlim (ALE)

Campeão e eleito melhor jogador da Eurocopa 2024, Rodri, da Espanha, pode se beneficiar da premiação para atrapalhar os planos de Vini Jr. pela Bola de Ouro. Após levantar a taça, o volante deu uma declaração polêmica sobre o futuro da honraria: para ele, este é o momento de um espanhol ser eleito o melhor jogador de futebol do planeta.

Questionado se pensa em ganhar o troféu, Rodri afirmou:

- Já chegou a hora de um espanhol ganhar a Bola de Ouro - revelou o jogador da Fúria.

Rodri foi eleito o melhor jogador da Eurocopa 2024. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

A realidade é que a corrida pela Bola de Ouro está mais acirrada do que nunca. Se antes Vinícius Jr era o franco favorito ao prêmio, o encerramento das competições continentais ampliou o debate: Rodri, campeão da Eurocopa e protagonista de mais uma ótima temporada no Manchester City, e Bellingham, companheiro de time de Vini e decisivo pelos Três Leões, aumentaram as chances.

Paralelo a isso, o brasileiro não rendeu o esperado com a Seleção Brasileira na Copa América 2024, conquistada pela Argentina no último domingo (14).

Pilar no esquema de Pep Guardiola, Rodri fez a melhor temporada da carreira, estatisticamente, com nove gols e 13 assistências em 50 jogos. O espanhol ficou em quinto na Bola de Ouro 2023 e segue com chances de alcançar posições mais altas nesta edição.

Questionado sobre o momento na carreira, Rodri revelou estar vivendo a melhor fase da vida.

- Este é provavelmente o melhor dia da minha carreira. Somos campeões europeus, por mais difícil que isso seja. Nos tornamos a seleção nacional de maior sucesso da Europa.