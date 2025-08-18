Burnley e Sunderland fizeram, no sábado (16), seus respectivos primeiros compromissos no retorno à primeira divisão da Premier League. E a dupla recém-promovida da Championship teve primeiros passos bem diferentes na busca pela manutenção na elite.

❌ Burnley decepciona em primeiro passo na Premier League

Os Clarets, donos do recorde defensivo da história da segunda divisão, promoveram uma atuação completamente do que se esperava em sua meta. Em 2024/25, foram apenas 16 gols sofridos em 46 jogos; diante do Tottenham, na estreia, a equipe sofreu quase 25% da totalidade da última temporada: derrota por 3 a 0, com direito a doblete e tento de voleio de Richarlison.

Pilares do sistema montado pelo técnico Scott Parker, o goleiro James Trafford e o zagueiro Egan-Riley mudaram de casa, transferindo-se para Manchester City e Olympique de Marseille, respectivamente. Em contrapartida, o clube se reforçou com a chegada do experiente Kyle Walker, que veio justamente do City. Da linha defensiva do jogo do título da Championship, apenas Maxime Estève atuou diante dos Spurs.

- O Burnley teve os mesmos 100 pontos do Leeds na última temporada, mas jogando o "anti-Leeds", ou o contrário do que a gente imagina de um time fazendo 100 pontos na segunda divisão. Os caras obliteraram o recorde defensivo da Championship, tomaram 16 gols - o recorde anterior era 31. É uma super defesa, um super sistema defensivo do Scott Parker, que foi até apelidado de "Boring Burnley", então tem aquele modelo de jogo mais chato, mais conservador. É um time que conversa com aquela ideia de "não é melhor subir e ser ofensivo?", e a gente vai ver isso testado na prática - analisou Gabriel Penteado, do canal "Not Soccer", em entrevista ao Lance!.

Scott Parker no comando do Burnley em estreia na Premier League (Foto: Ben Stansall/AFP)

✅ Sunderland domina em retorno à primeira divisão após oito anos

Por outro lado, o Sunderland chegou na elite da Premier League com os dois pés no peito. De volta à elite após o rebaixamento em 2016/17, os Black Cats receberam o West Ham no Stadium of Light e fizeram 3 a 0, com gols de Mayenda, Ballard e Isidor.

Regis Le Bris, comandante do clube, perdeu uma de suas principais peças: Jobe Bellingham (irmão do astro Jude Bellingham, do Real Madrid), que foi vendido para o Borussia Dortmund por cerca de R$ 200 milhões. Porém, em janela pesada, a diretoria acertou chegadas importantes, como Adingra (Brighton), Le Fée (Roma), Mukiele (PSG), Diarra (Strasbourg) e Granit Xhaka, peça crucial de Xabi Alonso no Borussia Dortmund. O investimento, inclusive, superou a casa de R$ 1 bilhão.

- O Sunderland é o que faz a janela mais agressiva dos três. O Regis Le Bris é um cara que tem um modelo de jogo de mais intensidade, e faz contratações importantes, mas eles tiveram um começo de temporada bom, intenso, jogando dessa forma, e depois migraram para um modelo bem conservador porque acabou o gás. Fico curioso para ver qual versão do Sunderland vai vir, mas sem dúvidas, têm mais recurso humano do que o Burnley - afirmou Gabriel.

Regis Le Bris no comando do Sunderland em estreia na Premier League (Foto: Andy Buchanan/AFP)

⚔️ Burnley x Sunderland: o destaque da próxima rodada da Premier League

O primeiro tira-teima dos dois clubes, inclusive, não demorará para acontecer. Burnley e Sunderland se encontram já na segunda rodada da Premier League. O confronto está previsto para o próximo sábado (23), às 11h (de Brasília), na casa dos Clarets, o tradicional Turf Moor, em Lancashire (ING).

