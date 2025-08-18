A Premier League 2025/26 começou e chega para mais uma temporada que promete muita competitividade e emoção até as rodadas finais. Em entrevista ao Lance!, Gabriel Penteado e Estevão Ferreira, do canal "Not Soccer", apontaram quatro jogadores de fora dos clubes do Big-Six que podem se destacar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira quais jogadores de fora do Big-Six podem se destacar na Premier League

Adam Wharton - Crystal Palace

Aos 21 anos, o inglês, que chegou ao Palace em fevereiro de 2024 vindo do Blackburn Rovers, rapidamente se estabeleceu como um volante de construção. Sua capacidade de ditar o ritmo do jogo com inteligência e passes precisos é uma de suas maiores qualidades. Ele se destaca em passes progressivos e longos, que quebram as linhas defensivas adversárias.

continua após a publicidade

— Craque. Esse cara vai estar na conversa de grandes contratações, seja nesta temporada ou nas seguintes. Muito capaz, evoluiu muito no aspecto defensivo, e com a bola tem a capacidade de 'quebrar linhas' por diversão, como pudemos ver na final da Community Shield (contra o Liverpool) — disse Gabriel Pentedo, do "Not Soccer", ao destacar o inglês.

Apesar de ter registrado apenas duas assistências e nenhum gol em 20 jogos da Premier League 2024/25, o interesse de gigantes como o Manchester United, e seu valor de mercado de 45 milhões de euros, indicam um potencial que vai além das estatísticas diretas.

Adam Wharton foi apontado por especalistas como um dos possíveis destaques da Premier League (Foto: Reprodução/Instagram)

Jarrod Bowen - West Ham

O capitão do West Ham, é uma força ofensiva consistente. Aos 28 anos, o ponta-direita canhoto teve uma temporada altamente produtiva em 2023/24, com 16 gols e 6 assistências em 34 jogos da Premier League. Ele igualou o recorde de Paolo Di Canio de mais gols na Premier League em uma única temporada pelo West Ham (16). Na temporada 2024/25, manteve a forma, com 13 gols e 8 assistências em 34 partidas, alcançando marcos como seu 100º gol em ligas nacionais e o 50º na Premier League pelo West Ham.

continua após a publicidade

Gabriel Penteado ressaltou a importância de Bowen para os Hammers.

— Chega a ser engraçado o número de temporadas que esse cara carrega um West Ham disfuncional. É o 'Bruno Fernandes' deles, um jogador incrível, e que inexplicavelmente passa mais uma temporada no West Ham, e um dos melhores jogadores da liga.

Jarrod Bowen marcou 29 gols nas últimas duas temporadas da Premier League (Foto: Divulgação)

Jørgen Strand Larsen - Wolverhampton

O atacante norueguês de 25 anos, consolidou sua posição no Wolverhampton, com sua transferência por empréstimo sendo tornada permanente em 1º de julho de 2025. Strand Larsen combina a capacidade de segurar a bola com um jogo aéreo eficaz e excelente mobilidade.

Em sua temporada de estreia na Premier League (2024/25), ele teve um impacto significativo, marcando 14 gols e dando 4 assistências em 35 jogos. Ele foi o artilheiro do Celta Vigo em La Liga em 2023-24 com 13 gols antes de sua mudança. Sua forte sequência de gols em março de 2025 lhe rendeu uma indicação ao prêmio de Jogador do Mês da Premier League em abril.

— A gente concorda que esse cara é um jogador que chama muita atenção, e parece que só a gente tá 'vidrado' nele. Ele chama muita atenção na temporada passada quando chega nos Wolves por empréstimo, agora foi comprado em definitivo, e parece que ninguém tentou atrapalhar eles pra atravessar o negócio [...] Acho que ele é uma boa aposta, deve ter um peso maior porque o Wolverhampton perdeu muitas peças — disse Estevão Ferreira, do Not Soccer,ao destacar o atacante.

Jan Paul van Hecke - Brighton

O zagueiro holandês de 25 anos do Brighton é um exemplo do defensor moderno que combina solidez defensiva com habilidade na construção de jogo. Sua compostura com a posse de bola é notável, permitindo-lhe receber e fazer passes em zonas apertadas. Sua taxa de conclusão de passes de 95% na temporada 2024/25 e sua capacidade de realizar passes progressivos e diagonais longos são essenciais para a filosofia de jogo do Brighton.

Estevão Ferreira, do Not Soccer, oferece uma perspectiva intrigante sobre o jogador:

— Ele foi eleito pela torcida do Brighton como melhor jogador da temporada passada. Ele tem um traço muito curioso, que é ser um péssimo defensor para ser um zagueiro titular tão importante do time, mas o que sustenta ele é ser um passador excepcional. É engraçado e, ao mesmo tempo lindo de ver, pelo menos quando ele tá com a bola no pé, porque parece que ele não é um defensor"

Defensivamente, van Hecke é um jogador físico e inteligente, com uma notável capacidade de leitura de jogo e antecipação. Ele se provou um adversário à altura para atacantes físicos como Erling Haaland, utilizando sua inteligência para superar qualquer vantagem física. Na temporada 2024/25, ele registrou 102 desarmes, 70 interceptações e 55 bloqueios em 34 partidas.

Jan Paul van Hecke foi um dos líderes em porcentagem de passes certos na Premier League em 2024/25 (Foto: Glyn KIRK / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.