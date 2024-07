Campanha do tetra da Espanha foi a melhor da história da Eurocopa

Foto: AFP







Publicada em 14/07/2024

A Espanha fez história na Eurocopa. Além de conquistar a taça e ultrapassar a Alemanha como maior campeã da história do torneio, a Fúria também terminou a competição com 100% de aproveitamento. Em sete jogos, sete vitórias. Veja os números da trajetória!

Números da Espanha na Eurocopa

Na primeira fase, a Esoanyoassou em um grupo difícil, com Itália, Croácia e Albânia. Com nove pontos em nove disputados, deixou a fase de grupos com cinco gols marcados e nenhum sofrido.

Nas oitavas, passou o carro pela Geórgia, vencendo por 4 a 1. Nas quartas, o jogo mais difícil até então, no 2 a 1, já na prorrogação, contra a anfitriã e favorita Alemanha.

Nas semifinais, mais história sendo feita. Com Lamine Yamal marcando um golaço, a Espanha eliminava a França de Mbappé. Na decisão, o título foi sofrido e garantido apenas no fim, por Mikel Oyarzabal, na vitória contra a Inglaterra.

Ao todo, foram sete jogos e sete vitórias, com 15 gols marcados e quatro sofridos. A campanha é semelhante a da França em 1984. Na ocasião, comandados por Platini, os franceses também tiveram 100% de aproveitamento, mas em apenas cinco jogos.

Primeira fase

Espanha 3 x 0 Croácia

Espanha 1 x 0 Itália

Albânia 0 x 1 Itália

Segunda fase

Espanha 4 x 1 Geórgia

Espanha 2 x 1 Alemanha

Espanha 2 x 1 França

Espanha 2 x 1 Inglaterra

Números gerais da Eurocopa

A Eurocopa de 2024 teve 50 jogos, com 114 gols feitos, numa média de 2,28 gols por partida. A Espanha teve o melhor ataque, com 15 gols marcados, com a Bélgica sendo a melhor defesa, com apenas dois gols sofridos. Os Espanhóis também tiveram mais goleadas, com duas (Croácia e Geórgia) e mais vitórias, com sete.