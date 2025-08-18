A Premier League 2025/26 começou e chega para mais uma temporada que promete muita competitividade e emoção até as rodadas finais. Em entrevista ao Lance!, Gabriel Penteado e Estevão Ferreira, do canal "Not Soccer", apontaram quatro equipes de fora dos clubes do Big-Six que podem se destacar.

Confira quais equipes de fora do Big-Six podem se destacar na Premier League

Nottingham Forest

O Nottingham Forest chega à temporada 2025/26 com um feito notável: a 7ª posição na Premier League 2024/25 e a consequente vaga na Europa League, algo que não acontecia há 30 anos. Esse sucesso foi construído sobre uma base defensiva robusta, com a equipe se destacando em desarmes e bloqueios de cruzamentos.

Estevão Ferreira, do Not Soccer, comenta:

— O elenco não mudou tanto, embora eu ache que eles não vão repetir o que fizeram na temporada passada.

Apesar da percepção de poucas mudanças, o Forest tem sido ativo no mercado, investindo significativamente em reforços ofensivos como os meia Omari Hutchinson (37,5 milhões de libras) e James McAtee (30 milhões de libras), e o atacante Dan Ndoye (40 milhões de libras). Além de estar próximo de contratar o atacante francês Arnaud Kalimuendo.

A manutenção de Morgan Gibbs-White, que assinou um novo contrato, também é um grande impulso. No entanto, a saída de Anthony Elanga, que teve grande impacto na temporada passada, é uma preocupação.

O Forest abriu a temporada com uma vitória por 3 a 1 sobre o Brentford com gols marcados por Chris Wood (2) e o estreante Ndoye.

Chris Wood marcou dois gols na vitória do Forest por 3 a 1 sob o Brentford, na primeira rodada da Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Crystal Palace

O Crystal Palace encerrou a temporada 2024/25 na 12ª posição da Premier League. Contudo, o grande destaque foi a conquista da FA Cup (Copa da Inglaterra) e da Community Shield (Supercopa da Inglaterra).

Gabriel Penteado, do Not Soccer, foi enfático na análise dos Eagles:

— Eles têm o Oliver Glasner, que é um treinador absolutamente especial, que poderia e será o técnico de um time maior em breve. Possui um modelo de jogo super complicado e no sentido de jogar contra, é um time super difícil de bater. A única ameaça que vejo é o quanto vão 'depenar' este time até o final da janela de transferências. No entanto, se o time se mantiver relativamente intacto, se mantém como um time perigosíssimo, e que tem bastante para fazer mais do que o esperado

A filosofia de Oliver Glasner é focada em marcar gols priorizando a verticalidade e a progressão rápida. O sucesso em copas valida essa abordagem, que instila uma mentalidade vencedora no elenco. O clube fez algumas contratações, como o goleiro Walter Benítez e o lateral Borna Sosa , mas também liberou vários jogadores experientes.

A principal preocupação, como apontado por Gabriel, é a especulação de transferências envolvendo peças-chave como o meio-campista Adam Wharton e o zagueiro Marc Guéhi, além do camisa 10 e estrela da equipe, Eberechi Eze, que atraem o interesse de grandes clubes. A capacidade de reter esses talentos ou substituí-los eficazmente será crucial para o Palace manter o ímpeto e buscar uma posição mais alta na liga, além de gerenciar a carga de jogos da Uefa Conference League.

Os Eagles abriram a temporada com um empate em 0 a 0 fora de casa contra o Chelsea

Mateta e Eze em ação pelo Palace na estreia da Premier League contra o Chelsea (Foto: Justin Tallis / AFP)

Bournemouth

O Bournemouth teve uma forte temporada 2024/25, terminando em 9º lugar na Premier League. O time se destacou por suas métricas ofensivas, ficando em 5º lugar em Gols Esperados (xG), e por sua solidez defensiva, sendo a sétima melhor defesa da liga. A identidade tática sob Andoni Iraola é marcada por uma pressão agressiva e marcação homem a homem, buscando recuperações de bola em áreas avançadas.

Estevão Ferreira analisa os Cherries com base no desafio após uma janela de transferências em que foi desfalcado.

— O time não perdeu tantas peças, mas perdeu a linha de defesa inteira (Huijsen, Zabarnyi e Kerkez) e o goleiro (Kepa). Então, se o Iraola conseguir consertar a linha defensiva e não passar vergonha, eu acho que dá para eles fazerem mais uma boa temporada — analisou.

De fato, o Bournemouth passou por uma reformulação defensiva significativa, com as saídas dos zagueiros Illia Zabarnyi (63 milhões de euros para o PSG), Dean Huijsen (59,5 milhões para o Real Madrid) e Milos Kerkez (30 milhões para o Liverpool), além do goleiro Mark Travers, que foi para o Everton. Essas vendas geraram receita substancial, mas criaram um grande vazio na defesa.

Chegaram o goleiro Djordje Petrović, do Chelsea, e o lateral esquerdo Adrien Truffert, do Rennes. O sucesso da temporada dependerá da rapidez com que Iraola conseguirá integrar esses novos jogadores e manter a solidez defensiva, especialmente com um calendário inicial difícil.

A equipe abriu a temporada com uma derrota por 4 a 2 para o Liverpool, em Anfield

Antoine Semenyo foi o destaque do Bournemouth com dois gols na derrota por 4 a 2 contra o Liverpool, na primeira rodada da Premier League (Foto: AJ Reynolds / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Everton

O Everton terminou a Premier League 2024/25 na 13ª posição. A segunda metade da temporada foi marcada por uma melhora significativa sob o comando de David Moyes, que retornou ao clube em janeiro de 2025, conquistando 31 pontos em 19 jogos.

Gabriel Penteado, do Not Soccer, vê uma oportunidade de recomeço para os Toffees:

— É um time que se repagina. Perdeu muitos jogadores por contrato, e tem uma grande oportunidade de começar um novo projeto sob uma nova gestão. [...] Conta com novos jogadores, como Dewsbury-Hall, Grealish, que é uma aposta, mas tem outros nomes interessantes que podem ajudar.

Jack Grealish vestirá a camisa número 18 no Everton e é um dos principais reforços do clube para a Premier League (Foto: Divulgação)

O clube passou por uma extensa reformulação do elenco, com nove jogadores do primeiro time saindo, incluindo o atacante Dominic Calvert-Lewin e o meio-campista Abdoulaye Doucouré. Em contrapartida, o Everton investiu em novos talentos como os meio-campistas Carlos Alcaraz e Kiernan Dewsbury-Hall, o atacante Thierno Barry, e garantiu o empréstimo de Jack Grealish do Manchester City.

A abordagem tática de Moyes foca na solidez defensiva, pressão estruturada e transições ofensivas diretas. Embora o time tenha demonstrado resiliência defensiva, as estatísticas de 2024/25 indicaram problemas com a eficiência ofensiva.

Os Toffees estream nesta temporada contra o Leeds United, fora de casa.

