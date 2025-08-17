PSG joga sem brilho, mas estreia com vitória simples sobre o Nantes pela Ligue 1
Vitinha, já na segunda etapa, marcou o gol solitário do triunfo dos atuais campeões europeus
O PSG teve atuação de pouco brilho, mas fez o suficiente para vencer o Nantes em sua estreia na Ligue 1. Já na segunda etapa do confronto, Vitinha, que conduziu a braçadeira de capitão na ausência de Marquinhos, anotou o gol da vitória por 1 a 0, em finalização de fora da área.
Com o triunfo, o time de Luis Enrique assumiu o segundo lugar, mas divide a posição em pontos e saldo com outras seis equipes: Strasbourg, Lyon, Toulouse, Auxerre, Angers e Rennes, que também venceram seus compromissos pelo mesmo placar. Por outro lado, os Canários ficaram em 11º, e da mesma forma, empatam em critério com Paris FC, Lens, Lorient, Metz, Nice e Olympique de Marseille.
O confronto foi definido já no segundo tempo. Em cobrança de escanteio curta, Nuno Mendes tocou para Vitinha, que finalizou forte na direção da meta. A bola desviou nas costas de Awaziem, que tentou se abaixar e sair da trajetória, e traiu o goleiro Anthony Lopes, que nada pôde fazer.
Minutos depois, Gonçalo Ramos recebeu toque de primeira de Desiré Doué e estufou as redes em La Beaujoire. Porém, após revisão no árbitro de vídeo, o lance foi anulado por impedimento. O PSG ainda desperdiçou outras oportunidades, mas manteve o placar mínimo e sustentou o triunfo fora de casa, na mesma semana em que superou o Tottenham e ergueu o troféu da Supercopa da Uefa.
🌌 O que vem por aí para Nantes e PSG?
Luis Enrique e seus pupilos terão tempo reduzido para desfrutar do bom triunfo. A equipe volta a campo já na sexta-feira (22) para enfrentar o Angers no Parc des Princes, pela segunda rodada da Ligue 1, às 15h45 (de Brasília). Dois dias depois, às 12h15, o Nantes entra em ação para visitar o Strasbourg no Stade de la Meinau.
