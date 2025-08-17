menu hamburguer
PSG joga sem brilho, mas estreia com vitória simples sobre o Nantes pela Ligue 1

Vitinha, já na segunda etapa, marcou o gol solitário do triunfo dos atuais campeões europeus

Vitinha comemora gol pelo PSG contra o Nantes (Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP)
715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
17:47
  • Mais Notícias

O PSG teve atuação de pouco brilho, mas fez o suficiente para vencer o Nantes em sua estreia na Ligue 1. Já na segunda etapa do confronto, Vitinha, que conduziu a braçadeira de capitão na ausência de Marquinhos, anotou o gol da vitória por 1 a 0, em finalização de fora da área.

➡️ Como o Paris FC pretende desafiar hegemonia do PSG e se tornar o ‘vizinho incômodo’

Com o triunfo, o time de Luis Enrique assumiu o segundo lugar, mas divide a posição em pontos e saldo com outras seis equipes: Strasbourg, Lyon, Toulouse, Auxerre, Angers e Rennes, que também venceram seus compromissos pelo mesmo placar. Por outro lado, os Canários ficaram em 11º, e da mesma forma, empatam em critério com Paris FC, Lens, Lorient, Metz, Nice e Olympique de Marseille.

O confronto foi definido já no segundo tempo. Em cobrança de escanteio curta, Nuno Mendes tocou para Vitinha, que finalizou forte na direção da meta. A bola desviou nas costas de Awaziem, que tentou se abaixar e sair da trajetória, e traiu o goleiro Anthony Lopes, que nada pôde fazer.

Minutos depois, Gonçalo Ramos recebeu toque de primeira de Desiré Doué e estufou as redes em La Beaujoire. Porém, após revisão no árbitro de vídeo, o lance foi anulado por impedimento. O PSG ainda desperdiçou outras oportunidades, mas manteve o placar mínimo e sustentou o triunfo fora de casa, na mesma semana em que superou o Tottenham e ergueu o troféu da Supercopa da Uefa.

Vitinha comemora gol pelo PSG contra o Nantes (Foto: Sebastien Salom-Gomis/AFP)

🌌 O que vem por aí para Nantes e PSG?

Luis Enrique e seus pupilos terão tempo reduzido para desfrutar do bom triunfo. A equipe volta a campo já na sexta-feira (22) para enfrentar o Angers no Parc des Princes, pela segunda rodada da Ligue 1, às 15h45 (de Brasília). Dois dias depois, às 12h15, o Nantes entra em ação para visitar o Strasbourg no Stade de la Meinau.

