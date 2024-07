Argentina venceu a Colômbia na final da Copa América 2024 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 11:13 • Miami (EUA)

No último domingo (14), a Argentina se tornou Bicampeã da Copa América, após derrotar, na prorrogação, a Colômbia, com gol de Lautaro Martínez. A Conmebol junto à Concacaf - que foi convidada com cinco membros (Costa Rica, EUA, Canadá, México e Jamaica), vai premiar a campeã continental com U$S 16 milhões - cerca de R$ 86 milhões.

A Argentina irá defender o título de Finalíssima em 2025, visto que é a atual campeã da Copa América. O jogo será contra a Espanha, que foi campeã da Eurocopa, derrotando na final a Inglaterra, também neste domingo (14).

Em 2022, a Argentina derrotou a Itália por 3 a 0, com gols de Lautaro Martínez, Di María e Dybala, em grande atuação no estádio Wembley, na Inglaterra. Ao que tudo indica, a final de 2025 acontecerá em julho ou agosto do próximo ano.

Argentina conquista seu 16º título de Copa América (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

O jogo contra a Colômbia, na final da Copa América, foi o último jogo de Di María com a camisa da Argentina. O craque disputou 145 partidas pela Argentina, entre amistosos e competições oficiais, e marcou 31 gols, um a menos que Maradona.