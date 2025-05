Novos times entram na briga por Dibu Martínez, diz jornalista

O goleiro argentino Dibu Martínez segue movimentando o mercado do futebol europeu. Depois de Barcelona e Manchester United, Atlético de Madrid e Chelsea também entraram na briga pela sua contratação. A informação foi publicada pelo jornalista Eduardo Burgos, do "as". Até o momento, porém, não há oferta oficial apresentada ao Aston Villa.

O Atlético de Madrid, apesar de interessado, não tende a fazer grande investimento por Dibu Martínez, uma vez que conta com Jan Oblak e só buscaria outro goleiro caso o esloveno deixasse o clube. Hoje, não há indícios que isso irá acontecer. O Chelsea, por sua vez, segue gastando altas cifras para um projeto de médio a longo prazo. O titular da equipe de Enzo Maresca é Robert Sánchez, goleiro de prateleira inferior.

Considerado um dos símbolos do Aston Villa nas últimas temporadas, Dibu Martínez foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2024. Seu futuro no clube depende de uma vaga na Champions League, a qual o Aston Villa se encontra na briga, estando na zona de classificação via Premier League. A falha em não alcançar o objetivo pode pesar na decisão do argentino.

Dibu Martínez em ação pelo Aston Villa (Foto: Reprodução/Aston Villa)

Dibu chegou ao Aston Villa em 2020 e tem contrato até 2029. No período, mesmo sendo campeão da Copa do Mundo e Copa América pela Argentina, não conseguiu repetir o sucesso no Aston Villa. Independente da vaga na Champions, ele quer, acima de tudo, brigar por títulos de relevância.

Dibu Martínez chorou em último jogo do Aston Villa em casa

Na partida passada do Aston Villa, contra o Tottenham, que foi a última do time jogando em casa na temporada, Dibu Martínez foi visto chorando. Muitos torcedores interpretaram a cena como uma despedida do goleiro argentino ao Villa Park.