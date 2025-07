Nogueira vive a expectativa para o início da temporada em duelo decisivo pela Liga Europa

O zagueiro Nogueira vive a expectativa para o início da da temporada em duelo decisivo pela Liga Europa, nesta quinta-feira (10). O Sabah, do Azerbaijão, encara o Celje, da Eslovênia, em jogo de ida da primeira pré-eliminatória da competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nogueira chegou ao Sabah na última temporada e foi um dos destaques da equipe na campanha do título da Copa do Azerbaijão. Com a conquista do troféu, o clube fundado em 2017 garantiu uma vaga inédita em um torneio da Uefa.

continua após a publicidade

Ex-jogador do Fluminense, Nogueira comentou a expectativa para a estreia na temporada em um jogo de Liga Europa. O defensor não escondeu a felicidade com a presença na competição, mas entende o duelo como um jogo difícil.

- Estou muito feliz por começar mais uma temporada aqui no Sabah, depois que terminamos a última de forma vitoriosa. É o começo de uma nova história e já vamos iniciar com um jogo decisivo, em uma competição que queremos muito disputar. Sabemos que enfrentaremos dificuldades, assim como todas as outras equipes. É importante começar em casa, diante da nossa torcida, para buscar um bom resultado. Vamos trabalhar para seguir fazendo história.

continua após a publicidade

Na próxima semana, o Sabah visita o Celje em busca da classificação para a segunda pré-eliminatória, na quinta-feira (17), em jogo de volta na Liga Europa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.