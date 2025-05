Em confronto que parecia protocolar, Brighton e Liverpool brigaram pela vitória, e os Seagulls levaram a melhor por 3 a 2, pela 37ª rodada da Premier League. Os Reds, já campeões, estiveram na frente do placar duas vezes, com Elliott e Szoboszlai, mas Ayari e Mitoma levaram os Seagulls à igualdade em ambas oportunidades; na reta final, Hinshelwood marcou o gol que garantiu o triunfo no Amex Stadium.

O resultado, porém, não mudou em nada a situação para os dois times. Os comandados de Arne Slot apenas curtem a reta final diante do troféu já garantido - apenas o segundo na era moderna -, enquanto a equipe de Fabian Hürzeler, que foi a 58 pontos, entra na última rodada para garantir a oitava colocação. Se conseguir, terá chances de alcançar um lugar na próxima Conference League, em caso de triunfo do Chelsea na final da competição europeia.

⚽ Brighton 3x2 Liverpool: como foi o jogo?

O Liverpool inaugurou o marcador aos nove minutos de jogo. Conor Bradley fez linda jogada pelo lado direito, limpou dois marcadores e serviu Harvey Elliott, que entrou nas costas da defesa e só teve o trabalho de completar para o fundo das redes. Aos 32', depois de troca de passes pelo meio, Gruda lançou Ayari nas costas da defesa, e o jovem bateu sem força, mas com precisão suficiente para tirar de Alisson.

No último lance da primeira etapa, Szoboszlai apareceu pela direita em lance ensaiado. Cruzando ou chutando, a bola encobriu o goleiro Verbruggen e caiu no fundo das redes. No segundo tempo, os Reds empilharam gols perdidos, principalmente com Salah, e o castigo veio não a cavalo, mas a samurai: Mitoma serviu Welbeck, que bateu para defesa de Alisson, mas o japonês pegou o rebote em lindo sem pulo e colocou os donos da casa em vantagem.

O jogo se transformou em trocação, e o Brighton levou a melhor: aos 40', Matt O'Riley recebeu de Mitoma e cruzou na segunda trave para o jovem Hinshelwood, que esticou o pé direito e virou o confronto. Após revisão do VAR, o impedimento semiautomático confirmou a condição legal do garçom e deu o gol do triunfo dos Seagulls.

Jack Hinshelwood bate para marcar o gol da vitória no duelo entre Brighton e Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

👀 O que vem por aí para as equipes?

O Liverpool, agora, se despede da temporada de título nacional com um compromisso em casa, diante do Crystal Palace. O duelo em Anfield deve ser uma espécie de troca de faixas, já que os Eagles conquistaram a Copa da Inglaterra pela primeira vez. Já o Brighton visita o Tottenham em Londres, com os Spurs voltando da final da Europa League, que será realizada quatro dias antes. Toda a última rodada da Premier League acontecerá no domingo (25), às 12h (de Brasília).

