Dibu Martínez entra na mira de Barcelona e Manchester United

Goleiro do Aston Villa e da Argentina, Dibu Martínez entrou na mira do Barcelona e do Manchester United para a próxima temporada. Apesar de ter contrato com a equipe de Birmingham até junho de 2029, o jogador segue monitorado pelos gigantes europeus, segundo a "DSports".

Contratado em outubro após anunciar aposentadoria, Szczesny recebeu uma proposta de renovação por dois anos pelo Barcelona, mas ainda não aceitou a oferta. Além do polonês, o clube conta com Ter Stegen, que ficou afastado em grande parte da temporada por conta de uma grave lesão no joelho direito.

Por outro lado, o Manchester United busca um nome para disputar posição com Onana, que vive altos e baixos nos Diabos Vermelhos. Na atual temporada da Premier League, o clube de Old Trafford teve a 9ª pior defesa da competição.

No último jogo do Aston Villa, Dibu Martínez chorou após a vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham, no Villa Park. Além de Barcelona e Manchester United, o goleiro é monitorado por clubes da Arábia Saudita, embora o atleta tenha o desejo de permanecer na Europa.

