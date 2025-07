Decisão de não rebaixar o Lyon pode prejudicar clube inglês; entenda

O resgate do Lyon da queda para a segunda divisão francesa pode custar caro ao Crystal Palace. A permanência do clube francês na Ligue 1, confirmada nesta quarta-feira (9) pela comissão de apelação da Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG), garante também sua vaga na Europa League. O cenário atual reacende o risco de exclusão dos ingleses da competição por violação das regras de multipropriedade da Uefa, já que ambos integravam até recentemente o grupo Eagle Football, de John Textor.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Crystal Palace corre o risco de ser excluído da próxima edição da Europa League porque a Uefa proíbe, sob algumas condições, que dois clubes com o mesmo proprietário participem da mesma competição. E este era o caso de Lyon e o clube inglês até o dia 22 de junho.

continua após a publicidade

Neste dia, John Textor vendeu todas as ações que detinha do Crystal Palace para o dono do New York Jets, franquia da NFL, de futebol americano. O empresário norte-americano, que detém 90% da SAF do Botafogo, vendeu 45% das ações do clube inglês por pouco mais de 200 milhões de euros (quase 1,3 bilhão de reais).

O problema é que, segundo a Sky Sports, a Uefa considera que o desligamento ocorreu tarde demais. De acordo com os regulamentos, clubes que compartilham o mesmo proprietário (ou que o fizeram durante a temporada) não podem disputar uma mesma competição europeia. Agora, a entidade precisa avaliar e tomar uma decisão quanto aos ingleses.

continua após a publicidade

Conheça Michele Kang, bilionária que assume o Lyon após saída de John Textor

Agora presidido por Michele Kang, o Lyon não será rebaixado admnistrativamente após ter recurso aceito (Foto: Olivier Chassignole / AFP)

O Lyon oficializou no dia 30 de junho uma mudança em sua estrutura de liderança. Michele Kang, empresária bilionária de origem sul-coreana e cidadania americana, foi nomeada como nova presidente do clube francês, substituindo John Textor, que renunciou ao cargo. Kang também assume a presidência e direção executiva do Eagle Football Group.

Aos 66 anos, Kang, que é acionista minoritária da Eagle, se torna a primeira mulher a ocupar o posto mais alto na hierarquia do Lyon. Com um currículo respeitado nos setores de tecnologia, filantropia e, mais recentemente, no futebol, ela já fazia parte do Conselho de Administração do clube desde 2023. Agora, assume o comando em um momento crucial para o Lyon, que enfrenta um processo de apelação junto à DNCG (Direção Nacional de Controle de Gestão), órgão que fiscaliza as finanças dos clubes franceses.

- Estamos entrando em um momento crítico para o OL, e gostaria de agradecer ao John por seu comprometimento e sua visão, que permitiram ao clube integrar a família Eagle Football. Estou ansiosa para trabalhar em estreita colaboração com a equipe de liderança e o Conselho para apoiar o clube neste processo e além dele-, declarou Kang em comunicado oficial.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.