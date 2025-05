Oblak está perto de bater recorde na Espanha; entenda

Figura emblemática do Atlético de Madrid desde a última década, Jan Oblak tem a chance de escrever ainda mais seu nome na história do futebol espanhol no próximo fim de semana. Isso porque o esloveno caminha para vencer seu sexto Troféu Zamora, dado ao goleiro com melhor média de gols sofridos em La Liga. Caso se confirme, ele será o único "hexa".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No Atleti desde 2014, Oblak foi o goleiro menos vazado em cinco temporadas de La Liga. Quatro delas foram em sequência, entre os anos de 2015 e 2019. A última vez que o esloveno venceu foi em 2021, se igualando a Victor Valdés e Antoni Ramallets como o maior ganhador. Na última rodada do fim de semana que vem, ele é apontado como favorito a mais um troféu.

continua após a publicidade

O critério para decidir o ganhador do Troféu Zamora é o coeficiente de gols sofridos, uma média tirada com base no número de jogos disputados. Thibaut Courtois, do Real Madrid, se não sofrer gols contra a Real Sociedad, terminariam com 0,93 de média. Para Oblak perder o título, ele teria que sofrer mais de quatro gols contra o Girona, o que é improvável. Em 36 partidas na temporada, o esloveno tem 30 gols sofridos, ou seja, coeficiente de 0.83, o mais baixo e, consequentemente, o melhor entre os goleiros.

Oblak foi um dos heróis da vitória que colocou o Atlético de Madrid no topo de La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

Com 73 pontos, o Atlético de Madrid entrará na última rodada de La Liga no domingo (25), para visitar o Girona, sem grandes ambições, visto que não pode mais alcançar o Real Madrid pelo segundo lugar, e também não pode ser alcançado pelo Bétis, primeiro time fora da zona de classificação para a Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Rodri, vencedor da Bola de Ouro, volta à disponibilidade no City

Os maiores ganhadores do Troféu Zamora 🏆

1️⃣ Antoni Ramallets, Victor Valdés e Jan Oblak: 5

2️⃣ Juan Acuña e Santiago Cañizares: 4

3️⃣ Ricardo Zamora, Gregório Blasco, Trem José Vicente, Salvador Sadurní, Luís Arconada, Juan Carlos Ablanedo e Thibaut Courtis: 3

📲 Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.