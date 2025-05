O Tottenham foi derrotado pelo Aston Villa por 2 a 0 nesta sexta-feira (16), pela 37ª rodada da Premier League. No Villa Park, a equipe de Unai Emery teve uma atuação segura e construiu o resultado na segunda etapa, com gols de Ezri Konsa e Kamara.

Técnico dos Spurs, Ange Postecoglou optou por poupar quase todos os prováveis titulares, à exceção de dois, para a final da Europa League, na quarta-feira (21), diante do rival Manchester United. Son e Sarr foram os que iniciaram e estão cotados para o 11 inicial da decisão europeia; o senegalês, porém, deixou o campo lesionado e já se tornou dúvida para o confronto da próxima semana.

Jogando com quase todo o time reserva, o Tottenham sucumbiu à boa campanha dos Lions. Konsa abriu o placar aos 14' do segundo tempo: em cobrança de escanteio, Watkins testou na segunda trave, e o zagueiro completou de primeira para inaugurar o marcador. A conta foi fechada por Kamara aos 28', em linda jogada individual e uma bomba rasteira de pé esquerdo, sem chances para Kinský.

⚽ Triunfo crucial para o Aston Villa, derrota já anestesiada ao Tottenham

A vitória colocou o Villa na quarta colocação, dentro da zona de qualificação à Champions, com 66 pontos. Já os londrinos estão em 17º, com apenas 38, mas sem chances de rebaixamento, já que Ipswich, Leicester e Southampton garantiram o descenso com rodadas de antecedência.

Os dois, agora, voltam suas atenções para o Manchester United, de jeitos distintos. Na quarta (21), o Tottenham pega os Red Devils na decisão da Europa League, às 16h (de Brasília), no País Basco (ESP); quatro dias depois, o Aston Villa visita o time de Rúben Amorim em Old Trafford, às 12h.