PSG atropela Real Madrid no primeiro tempo; veja estatísticas

O PSG atropelou o Real Madrid no primeiro tempo do confronto pela semifinal do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Nas estatísticas, os franceses não tomaram conhecimento dos espanhóis, o que validou a construção da vitória parcial por 3 a 0.

Enquanto o PSG finalizou 11 vezes no primeiro tempo, sendo seis na direção do gol defendido por Courtois, o Real Madrid chutou apenas quatro vezes, sendo uma na direção da meta de Donnarumma. A larga vantagem no placar evidenciou quem mais buscou balançar as redes.

Na posse de bola, o PSG também atropelou o Real Madrid na etapa inicial, tendo ficado com a pelota durante 77% do tempo, enquanto a equipe de Xabi Alonso apenas 23%. Os franceses trocaram mais de 400 passes, enquanto os espanhóis apenas 120 passes ao longo dos 45 minutos iniciais.

Com a vitória parcial, o PSG está assegurando uma vaga na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, no domingo (13). Por outro lado, o Real Madrid volta para casa visando o início do Campeonato Espanhol, em agosto. ➡️Veja o calendário de LaLiga.

Estatísticas de PSG x Real Madrid no primeiro tempo

Finalizações: 11 x 4 Finalizações no gol: 6 x 4 Posse de bola: 77% x 23% Passes: 402 x 120 Precisão nos passes: 95% x 79% Faltas cometidas: 3 x 4 Cartões amarelos: 1 x 1 Impedimento: 3 x 0

