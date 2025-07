Cazé TV terá Romário na final do Mundial de Clubes

A CazéTV anunciou no intervalo do jogo entre Paris Saint Germain x Real Madrid que terá o reforço do tetracampeão Romário, na transmissão da final da competição, no próximo domingo, dia 13 de julho. O Canal já tinha anunciado ontem, que terá a presença de Ronaldo, em uma ação coordenada pelo patrocinador, Itaú.

Romário começará sua participação do gramado, durante o pré-jogo, ao lado de Casimiro e Ronaldo. Depois, segue para a cabine, de onde participará da transmissão desta primeira decisão da Copa do Mundo de Clubes organizada pela Fifa.

- Final de Copa do Mundo de Clubes tá chegando, e nos Estados Unidos e é claro que eu não poderia ficar de fora desta. Domingo estou aí, mais do que confirmado na transmissão da CazéTV junto com o Cazé, com o Luís e com o meu parceiro Ronaldo Fenômeno - avisou Romário.

Na final, a CazéTV fará a transmissão diretamente do MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Final do Mundial de Clubes

Depois de vencer o Fluminense por 2 a 0, o Chelsea está na final do Mundial de Clubes aguardando o vencedor de PSG e Real Madrid. A decisão será no domingo (13), às 16h (de Brasília).