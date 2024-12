‘Novo Sergio Ramos’? Saiba quem é o novo zagueiro prodígio do Real Madrid

Raúl Asencio, de 23 anos, é o novo zagueiro titular do Real Madrid na temporada 2024/25. O espanhol ganhou espaço após uma série de lesões no setor defensivo merengue, como Éder Militão, David Alaba e Aurélien Tchouaméni. Desde os tempos de base, o jogador é comparado com Sergio Ramos, ídolo madridista e um dos melhores zagueiros da história.

Quem é?

Nascido em Las Palmas no ano de 2003, Asencio começou a carreira pelo time de mesmo nome até os 14 anos, quando foi captado para a base do Real Madrid. Desde então, o zagueiro se tornou uma das grandes promessas da La Fábrica de sua geração.Com 1,84m de altura e destro, o jogador passou a ser parte fundamental do Real Madrid Castilla desde a última temporada, sendo titular absoluto em 2024/25, com os desfalques no setor.

Na temporada atual, Asencio atuou em 15 partidas, com uma assistência. A tendência é que o atleta continue substituindo Éder Militão no Real Madrid, visto que o brasileiro teve uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior com lesão em ambos os meniscos da perna direita. O prazo de retorno aos gramados é estipulado em no mínimo nove meses e o jogador está fora da temporada europeia.

Polêmica

Asencio é um dos quatro jogadores da base do Real Madrid que estão sendo investigados por supostamente vazarem um vídeo sexual no qual apareceu uma menina menor de idade. O crime aconteceu em Mogán, Las Palmas, em setembro de 2023.

