‘Novo Xabi Alonso’, promessa do Real Madrid se aposenta aos 19 anos

Marc Cucalón, promessa da base do Real Madrid, encerrou a carreira precocemente aos 19 anos. O anúncio foi realizado por meio das redes sociais do atleta.

Desde setembro de 2022, Cucalón estava em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado no joelho direito. No entanto, devido a uma infecção bacteriana na cartilagem, o jovem foi obrigado a pendurar as chuteiras. Capitão da equipe sub-20, o ex-meia chegou a ser considerado o "novo Xabi Alonso", por conta do estilo de jogo similar ao ídolo merengue.

Por meio do perfil pessoal do ex-atleta no Instagram, Cucalón publicou uma sequência de fotos com a camisa madridista, além de um texto emocionado comunicando o fim da carreira. Nos comentários da publicação, companheiros de clube mandaram mensagens de apoio ao jovem, como o brasileiro Marcelo e o espanhol Arbeloa, ex-jogador do Real Madrid e técnico da promessa nas categorias de base.

- Você não sabe quantas vezes essa partida vem à mente. É difícil para mim não pensar no grande jogador que você seria, mas você sempre tem que olhar para frente. Te conhecendo melhor do que ninguém, sei que você merece tudo de bom, Marc. Estaremos sempre aqui para o que você precisar - disse Arbeloa sobre o lance da lesão.

Na legenda, Cucalón explicou o motivo da decisão da parada, destacando a luta que sofreu nos dois últimos anos com a lesão no joelho.

- Depois de várias complicações, minha lesão me obrigou a tomar a difícil decisão de dizer adeus ao futebol, pelo menos da maneira que sempre sonhei. Durante estes últimos dois anos lutei física e mentalmente com todas as minhas forças, e tentei tudo ao meu alcance para voltar a desfrutar deste esporte, mas não foi possível me recuperar. Apesar disso, não me interpretem mal: esta não é uma despedida triste. Cheguei à academia de juniores do Real Madrid ainda criança, com uma mochila cheia de sonhos e tenho sido muito, muito feliz. Fui realmente privilegiado por ter feito parte do melhor clube do mundo - publicou o jovem.

