Ex-Coritiba critica presidente do PSG: ‘Gostou mais da minha mulher que de mim’

Jesé Rodríguez, ex-Coritiba e Real Madrid, relembrou sua passagem frustrada pelo PSG e fez críticas ao dono e presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaïfi. O jogador de 31 anos foi entrevistado pelo youtuber espanhol Mowlihawk e comentou sua chegada ao clube francês em 2016, contratado por 25 milhões de euros.

- O presidente não queria me ver nem pintado. Não sei se gostou mais da minha mulher (Aurah Ruiz) do que de mim. Eu podia receber bem, mas me trataram muito mal. Ali me dei conta de que o Real Madrid é o melhor do mundo em tudo. Me sentia tratando com um cara que é bilionário e usa os jogadores como se fossem figurinhas - disse Jesé ao podcast "Batmowli".

Após a transferência para o PSG, a vida do atleta nunca foi a mesma, e suas polêmicas fora de campo passaram a ser mais destaque, do que seu futebol dentro das quatro linhas. Depois de seis meses, o então jovem foi emprestado para o Las Palmas (ESP), onde deu início a uma longa sequência de períodos fora do clube parisiense.

Entre janeiro de 2017 e abril de 2020, foram quatro empréstimos e uma coisa em comum: nunca conseguir chegar a 20 partidas por um clube. Foram passagens sem brilho por Stoke City (ING), Betis (ESP) e Sporting (POR), neste último, sendo liberado antes mesmo do fim do empréstimo.

- Como eu não estava tendo muitos minutos, pensei em ir a Paris para jogar. Tinha (Unai) Emery como técnico, que foi quem me chamou. Melhoraram meu contrato e me pagavam muito mais. Era pouco menos de 5 milhões de euros brutos. Estreei no PSG dando o passe para o gol da vitória, mas depois fiquei parado dois meses por uma apendicite. No inverno me disseram que eu iria embora. Disse a Emery me sentia enganado - completou Jesé.

Jesé Rodríguez foi formado nas categorias de base do Real Madrid

O atacante espanhol foi uma das principais promessas da base do Real Madrid, mas não teve a carreira esperada. Aos 31 anos, o jogador foi contratado pelo Johor DT, da Malásia, nove meses depois de sua saída do Coritiba.