Ancelotti revela o que Endrick precisa fazer para jogar mais no Real Madrid

Após a vitória do Real Madrid, neste domingo (1), sobre o Getafe, por 2 a 0, Ancelotti foi questionado sobre a situação de Endrick. O jogador não entrou em campo na partida pelo Campeonato Espanhol. O atacante não conseguiu manter o bom momento de quando chegou chego à Espanha.

- O que ele (Endrick) precisa para jogar? Tem que trabalhar. Ele não está entrando porque Mbappé estava sendo muito perigoso e os outros jogadores também estavam indo bem na partida. Ele estará pronto para o próximo jogo - disse Ancelotti.

Mais sério do que o habitual nas suas entrevistas, o treinador italiano elogiou a partida de Kylian Mbappé, que marcou o gol que ampliou o placar. O técnico ainda explicou o motivo de Bellingham ter sido o cobrador do pênalti.

- Ele (Mbappé) participa bastante e marcou um grande gol, que foi importante para controlar a partida até o fim. Ele tem estado ativo e é isso que queremos dele. Quando o Vini está em campo, o batedor é decidido entre ele e Mbappé. Sem o Vini, a decisão fica entre Bellingham e Mbappé, e eles escolheram o Jude.

O que vem por aí para o Real Madrid?

O Real Madrid volta a campo na quarta-feira (4), em compromisso complicado diante do Athletic Bilbao no País Basco, marcado para as 17h (de Brasília). No dia seguinte, os Azulones jogam pela Copa do Rei, visitando o Orihuela, time da quarta divisão nacional, às 15h.

